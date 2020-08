Samuel Valentini unico candidato sindaco a Ville d’Anaunia. «Il nostro Comune può e deve contare di più»

Samuel Valentini di Tuenno, classe 1987, è l’unico candidato sindaco in corsa a Ville d’Anaunia. Dopo l’ultima legislatura trascorsa sugli scranni della minoranza, Valentini è dunque pronto per sedersi sulla poltrona più importante del Consiglio comunale.

L’obiettivo principale, ora, è raggiungere il quorum del 50%. Non solo perché altrimenti le elezioni verrebbero annullate, ma anche per mandare un messaggio forte: Ville d’Anaunia c’è e ha voglia di recitare un ruolo da protagonista, com’è giusto che sia, in Val di Non.

«Amare il proprio paese. Questo è ciò che dovrebbero fare i buoni amministratori – spiega Valentini nel presentare la lista a sostegno della sua candidatura (in calce all’articolo tutti i nomi dei candidati consiglieri) –. Davanti a noi abbiamo un futuro di possibilità, spetta a noi decidere se coglierlo o se ristagnare nelle paludi dell’inattività. Per questo, quando abbiamo formato la nostra squadra, abbiamo posto come requisito essenziale la voglia di fare, di incidere positivamente su tutta la comunità».

La promessa è di impegnarsi a lavorare sodo nei prossimi cinque anni per raggiungere dei risultati importanti e prestigiosi.

Moltissime le tematiche sulle quali il gruppo guidato da Valentini intende concentrarsi: dalla mobilità interna ai servizi per famiglie, dalla gestione delle strade al decoro urbano, dai servizi sul territorio alla gestione intelligente degli oltre novanta immobili di proprietà del Comune

«E così via toccando tutti i temi che incidono pesantemente sulla nostra quotidianità – fa sapere il candidato sindaco –. Saremo presenti. Venite a trovarci in Comune, fermateci per strada, venite agli incontri che faremo durante l’anno su tutto il territorio e chiedeteci conto delle nostre azioni. A livello nazionale la politica ha spesso abusato del termine trasparenza chiamando così quella che in fin dei conti non era che propaganda, noi quindi non ci nasconderemo dietro a questo tipo di comunicazione. Il Consiglio comunale tornerà luogo di discussione dei problemi concreti della comunità».

Per fare tutte queste cose, però, il gruppo ha bisogno di un mandato forte da parte della popolazione. «Per questo vi chiediamo di andare a votare domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00 – è l’appello di Valentini –. Non si tratta solo della questione del quorum del 50%, senza cui le elezioni sarebbero annullate e verrebbe un commissario senza alcun potere di portare avanti progetti importanti, ma si tratta soprattutto di mandare un messaggio chiaro alla Provincia di Trento, di riaffermare la nostra rilevanza come Ville d’Anaunia, di darci la possibilità di andare a trattare con alle spalle un grande mandato popolare. Per troppo tempo siamo rimasti ai margini, dateci la forza di contare di più».

«Inoltre votando potrete aiutarci a dare maggior rilievo ai rappresentanti delle vostre categorie, dei vostri paesi, delle vostre associazioni che ritenete più competenti – aggiunge Valentini –. Voto popolare e competenze sono i due strumenti che abbiamo per incidere sul futuro di Ville d’Anaunia, sarà nostro primo impegno utilizzarli al meglio».

«Siamo qui per metterci in gioco – conclude Samuel Valentini – perché crediamo che i nostri otto paesi possano contare di più, perché crediamo che ci sia un futuro in cui Ville d’Anaunia offrirà sempre più servizi alla propria popolazione, in cui i giovani smetteranno di andarsene, in cui il Comune sarà a misura di tutte le persone che lo compongono. Costruiamo qualcosa tutti assieme, costruiamo Ville d’Anaunia».

Lista “Obiettivo Sviluppo”

Candidato sindaco Samuel Valentini

Candidati consiglieri (in ordine alfabetico)

Bruni Giordano

Cicolini Andrea

Ghezzi Giuliano

Leonardi Arianna

Leonardi Gianluca

Marinelli Monica

Odorizzi Alessia

Pallaver Fausto

Paoli Lauro

Pinamonti Felice

Pizzolli Donatella

Santini Diego

Santini Marco

Selber Salvadori Marco

Slanzi Paola

Torresani Riccardo

Waldner Darma

Zanolini Mirco