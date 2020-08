Notte brava a Trento: vandali e movida ancora in azione

Ancora una notte brava all’insegna della certezza dell’impunità. L’alternativa è pensare a persone talmente al di sopra delle righe da non prendere minimamente in considerazione il rischio connesso a vandalizzare rumorosamente a due passi da Piazza Fiera o all’inizio dei Via Brennero: zone popolate e di transito un po’ a tutte le ore.

Con la prima fotografia siamo al Parallelo del Gusto bar con doppio ingresso: uno su Via Travai ed un secondo su Via Esterle. E qui che “ i signori della notte” si sono divertiti a rovesciare e a fare tutto quello che potevano con delle sedie ben ancorate al tavolino.

Con le altre foto ci trasferiamo all’imbocco di Via Brennero dove al civico 2 è aperto ormai da alcuni anni il Zushi Trento. All’ingresso un piccolo plateatico adatto più per gli aperitivi che per cenare all’aperto, delimitato da delle fioriere in plastica.

Pubblicità Pubblicità

Anche in questo caso c’è chi si è divertito a rovesciarle, così tanto per far qualcosa. Ora è impossibile che il divertimento sia stato silenzioso e davvero nessun residente nelle case vicine sia in Via Esterle che in Via Travai, non ha sentito nulla?

Ma ormai la gente se non è toccata nella propria sfera, preferisce non vedere e sentire. E’ vero che i danni sono stati minimi, anche se una semplice riverniciatura non è certo a prezzo modico, però quello che colpisce è la certezza di farla franca.

Siamo alle solite invece nella zona del liceo musicale di Trento, luogo soprannominato «Le favelas» dove nel week end la movida ha imperversato lasciando poi sul selciato lo spettacolo che è possibile vedere nelle foto.

Pubblicità Pubblicità



La zona continua ad essere in balia di orde di maleducati, ubriaconi e spacciatori, con i cittadini che sono costretti ad assistere a questo scempio incivile tutti i fine settimana e che sono obbligati a rimanere svegli durante la notte per via dei rumori e degli schiamazzi.

Uno spettacolo deplorevole e vergognoso, che si ripresenta da anni ogni mattina nei week end. Per terra lattine di ogni tipo, molte bottiglie di vetro, alcune rotte, e lasciate nelle aiuole, quindi molto pericolose per i bambini e per gli animali.

Siringhe usate, cartacce, segni di vomito e scie di sangue sui muri. Il tutto accompagnato da un nauseabondo e acre odore di urina che rende l’aria irrespirabile