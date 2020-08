Cunevo: l’orso M57 insegue una donna. A Tenno avvistato un plantigrado vicino alle case

Una residente della val di Non, Ornella Girardi, domenica ha vissuto una mattinata da incubo.

Erano circa le 7 del mattino quando la donna si è incamminata lungo il sentiero Margherita nei boschi sopra l’abitato di Cunevo. Dopo aver incontrato una coppia ha avvertito degli strani rumori. Pensava che fosse qualche escursionista, ma in realtà si trattava di un orso.

L’animale è arrivato a una distanza di soli cinque metri dalla donna che per evitare di disturbarlo ha deciso di fare marcia indietro nel tentativo di mettersi in salvo. Dopo l’incontro ravvicinato pareva che l’orso se ne stesse tornando nel bosco e la donna, rassicurata, aveva iniziato a scattargli delle foto.

Mentre tornava indietro la donna ha avvertito una presenza alle spalle: l’orso la stava seguendo. Il plantigrado stava inseguendo la donna.

Ornella è indietreggiata mantenendo la calma per alcune centinaia di metri, ma l’orso non aveva intenzione di andarsene. Ha quindi provato ad agitare le braccia e a urlare a pieni polmoni, sbattendo anche un legno per terra, ma l’orso era sempre lì.

L’animale non sembrava minaccioso ma avrebbe potuto attaccare da un momento all’altro. Dopo degli attimi di paura l’orso ha continuato per sua strada nel mentre la donna stava telefonando per chiedere aiuto.

Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco volontari di Cunevo e Flavon e il Corpo forestale provinciale. Ornella ha descritto loro l’esemplare appena incontrato e la descrizione coinciderebbe con M57.

L’animale si sta aggirando ultimamente fra l’Altopiano della Paganella e la Bassa Val di Non. L’altra notte è sceso nell’abitato di Cunevo e ha fatto razzia di alcune galline. La zona è stata vietata agli escursionisti.

Ma gli Orsi continuano a prendere confidenza con gli umani e si avvicinano sempre di più ai centri abitati. Un’altra segnalazione arriva da Tenno dove il 13 di agosto 2020 è stato avvistato e ripreso un orso dal giardino di una casa esattamente a 100 metri dalle case del borgo medioevale di Canale di Tenno. (nel video e nella foto sotto)