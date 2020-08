Castel Ivano: focus su i candidati, grande assente mister preferenze nel 2016 Renzo Sandri

Nei giorni scorsi abbiamo dato spazio ai duce candidati sindaco alla poltrona del comune di Castel Ivano, Alberto Vesco (link) e Armando Floriani (link)

Entrambi si erano presentati agli elettori nel novembre del 2016 (qui articolo) dove a spuntarla fu Alberto Vesco. Una sfida elettorale seguita con grande attenzione dalla Comunità della Bassa Valsugana e nata dalla fusione dei comuni di Spera, Strigno, Ivano Fracena Villa Agnedo

Sono 71 i candidati schierati divisi in 4 liste, due per Vesco (Per Castel Ivano -Costruire Comunità) e due per Floriani ( Dipende da noi – Costruire il domani) per un comune che conta 3.300 abitanti circa.

Alberto Vesco in questa tornata non potrà più contare su tre assessori, Luca Tomaselli, Gabriele Tisi e Giacomo Pasquazzo che scenderanno in campo a fianco di Armando Floriani.

Un cambio di rotta che ha fatto e farà discutere non poco in queste settimane di campagna elettorale alla luce anche del fatto che i tre assessori sono rimasti nei banchi della maggioranza con deleghe e compenso fino all’ultimo consiglio comunale votando sempre contro il primo cittadino.

A questi va aggiunta anche la conferma della mancata ricandidatura di Jennifer Bressanini.

Confermate invece le candidature del vicesindaco Mario Sandri, la presidente del consiglio Enzia Bozzola e i consiglieri uscenti Ezio Cescato, Renzo Cescato (presidente di Ecoopera e di Cooperfidi), Attilio Pedenzini (presidente della Comunità di Valle), Antnio Purin e Lorenzo Zotta.

Armando Floriani potrà contare su i tre ex assessori Tomaselli, Tisi e Pasquazzo che nel 2016 portarono a casa 300 preferenze, da vedere se dopo questo “cambio di casacca” la comunità gli darà ancora fiducia.

Non ci sarà invece l’autonomista Renzo Sandri che la scorsa tornata elettorale fu il più votato di maggioranza e minoranza con ben 168 voti, insieme a lui non si ripresenta Laura Bassi una delle più votate. Confermata la presenza di Marco Caramelle e Sara Sandri che in molti davano come terzo candidato sindaco. Ritenterà di tornare in consiglio comunale anche Franco Bertagnoni (presidente Dragon Bike Strigno ed ex assessore nel comune di Strigno) che lo scorso anno aveva “cercato fortuna” candidando a Borgo Valsugana in appoggio di Marika Sbetta.

Sulla carta il favorito sembra essere Armando Floriani che potrà competere alla pari con due liste quando invece nel 2016 presentò solo una lista.

L’incognita è vedere quanto gioverà il salto di casacca di Tomaselli, Tisi e Pasquazzo, ma soprattutto di quest’ultimo dopo le sue esternazioni ed alcune candidature contrapposte di estrema sinistra e destra.