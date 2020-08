Universiadi 2013, tre condanne in primo grado per turbativa. Nei guai Pilati, Buratti e Zappini

Turbata libertà degli incanti per l’assegnazione di un incarico per la sicurezza: questa l’accusa poi trasformatasi in condanna in primo grado decisa dal giudice Elena Farhat per Luisa Zappini (due anni), Corrado Buratti (1 anno e otto mesi pena sospesa) e Ivan Pilati (due anni).

La circostanza è l’organizzazione delle Universiadi 2013. L’indagine condotta della Guardia di Finanza si sarebbe incrociata con i filoni di analisi già in corso per il caso Trento Rise.

Analizzando il materiale probatorio a disposizione, le Fiamme gialle erano venute in possesso di alcune mail scambiate tra Zappini e Pilati. Lei all’epoca era dirigente dell’Agenzia Centrale unica emergenza (Cue), mentre lui era era dirigente responsabile di area di Trento Rise, la partecipata provinciale poi travolta e chiusa dopo gli scandali che ha portato alla condanna di alcuni suoi dirigenti.

A risvegliare l’attenzione dei finanzieri un Pcp (Pre -commercial procurement) ovvero un documento di affidamento di un incarico all’azienda di Mezzocorona Ice&Fire di cui Corrado Buratti è titolare.

Installazione di telecamere collegate alla centrale operativa di Trento per la segnalazione di situazioni a rischio: tanto si chiedeva all’impresa di Buratti ma il sospetto di un affidamento concordato nell’ambito del piano sicurezza dell’evento sportivo Universiadi ha fatto scattare l’allarme.

Secondo la Guardia di Finanza prima e la Procura poi, per procedere all’affidamento sarebbe infatti stato necessario pubblicare un bando di gara o almeno tenere in considerazione una rosa di più realtà idonee al compito organizzativo.

Nel mirino anche il compenso alla Ice&Fire, che secondo il giudice sarebbe stato attribuito senza valutazione: si tratta di 180 mila euro erogate da Trento Rise e 200 mila a carico invece della Cue.

Nel frattempo i legali dei tre condannati, Nicola Stolfi per la Zappini, Zeno Perinelli per Corrado Buratti e Giovanni Rambaldi per Pilati hanno già presentato ricorso. Ora la prossima decisione sulla questione spetterà ai giudici di appello.