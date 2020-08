Sul Lagorai situazione fuori controllo. L’orso M49 e i lupi attaccano nuovamente il bestiame

M49, l‘orso in fuga sul Lagorai dalla parte della val di di Fiemme, sta suscitando preoccupazione e proteste tra gli allevatori.

Nella zona del lago delle Stellune, in Val di Fiemme è avvenuto un nuovo attacco dell’orso che ha aggredito una mucca che pascolava in un alpeggio.

Una è stata uccisa l’altra invece è stata ferita. La situazione si è fatta molto pesante e i pastori del Lagorai hanno deciso, come forma di protezione e protesta, di intraprendere una transumanza anticipata.

Per rimuovere la carcassa dell’animale, predato nei pressi di un sentiero turistico e di una sorgente, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero. Alcuni pastori, esasperati, hanno deciso ora di riportare a valle il bestiame.

Purtroppo insieme all’orso hanno banchettato anche i lupi che a Malga d’Ezze sempre sul Lagorai dalla parte della Valsugana sabato mattina, verso le 7 e 30, hanno attaccato in branco un gregge di pecore col pastore a pochi metri di distanza.

I lupi non si sono minimamente preoccupati delle urla del pastore e dei cani che guidano il gregge. Quattro pecore sono state uccise, mentre la quinta, agonizzante, è stata poi abbattuta dal veterinario. La situazione è ora fuori controllo. Sul Lagorai sono avvenute troppe predazioni senza che si potesse fare qualcosa per evitarle.

«È bene chiarire che nessuno è contro nessuno – scrive Veronica Nones sulla pagina Malghe Unite – Grandi carnivori – Tanto meno allevatori e pastori contro animalisti o cose simili. Semplicemente, questo gruppo nasce perché tanti, troppi si riempiono la bocca di parole e giudizi riguardanti un mestiere e una passione del quale conoscono poco e niente. Per questo motivo, un gruppo di persone che hanno l’esperienza e le conoscenze acquisite direttamente sul campo possono fare molta più strada assieme che non separati ed in modo individualista»

E rivolta alle realtà di altre regioni continua: «Parliamo dialetti diversi, abbiamo montagne diverse e perfino animali diversi ma la passione ed il problema sono comuni e solo essendo in tanti possiamo far sentire la nostra voce e far conoscere il nostro mondo, a chi del mondo conosce solo grattacieli e cemento ed idealizza il nostro come quello di Heidi».