San Cristoforo: gli incivili non vanno in vacanza nemmeno a Ferragosto

Va bene che era Ferragosto e che la darsena di San Cristoforo è da sempre meta di pic nic e sbaraccate serali che si prolungano fino a notte fonda, però l’altra notte si è superato il limite del più incivile menefreghismo.

Una delle tavole di legno è stata lasciata apparecchiata come se si dovesse tornare da un momento all’altro: a terra carte residui alimentari , lattine e tutto quanto non stava più sul tavolo.

A fianco i cartoni che contenevano bottiglie di vino e birra e in una posizione più defilata perfino due cassette in plastica di birra, ovviamente vuote, accatastate una sull’altra.

Un senso di inciviltà assoluto, perché nulla vieta di passare una serata sotto le stelle in riva al lago, senza accendere fuochi però, con la propria compagnia; nulla vieta nemmeno che nel gruppo ci possano essere persone non in grado di pulire, però le altre?

Sarebbe bastato davvero poco per riportare alla normalità una serata sopra le righe. Invece no, toccherà agli operatori ecologici rimettere a posto le cose, in attesa purtroppo che possa succedere un’altra volta.

