Rifiuti abbandonati ai laghi di Coredo, incivili portano il degrado o mancano aree di deposito?

La segnalazione arriva dalla val di Non e più precisamente da una zona camper ai laghi di Coredo dove, forse per inciviltà e noncuranza o forse per mancanza di aree dedicate, ignoti turisti sembrano avere l’abitudine di abbandonare sistematicamente sacchi di immondizia e vari resti di cibo, plastica, bottiglie e cartoni.

Non è la prima volta che in zone turistiche trentine, anche molto conosciute come questa, si verificano episodi di degrado.

L’ultimo è stato denunciato il giorno di ferragosto, dove alla darsena di San Cristoforo ignoti (e incivili) hanno lasciato un vero ‘deposito rifiuti’ attorno ad una delle panche in legno adibita ad area sosta e pic nic (San Cristoforo: gli incivili non vanno in vacanza nemmeno a Ferragosto).

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità