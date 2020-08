Predaia, indetto un concorso per due posti di assistente tecnico

Il Comune di Predaia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato nella figura professionale di assistente tecnico, Categoria C – Livello Base – 1° posizione retributiva, da assegnare al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata alle 12 di lunedì 24 agosto 2020.

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (maturità) di geometra o perito industriale o edile, o diploma equipollente. Sarà considerato assorbente il diploma di laurea in ingegneria civile, o per l’ambiente, o architettura, o urbanistica, o diplomi di laurea equiparabili.

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al concorso al Comune di Predaia attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune@pec.comune.predaia.tn.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’Ufficio Protocollo del Comune di Predaia, sito in via Simone Barbacovi, 4 – 38012 Predaia – TN unitamente alla fotocopia semplice di un documento d’identità valido, o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo, esclusivamente previo appuntamento chiamando il numero 0463.468114.

Il bando completo è consultabile e scaricabile dal sito internet www.comune.predaia.tn.it

