La differenza tra amare ed essere amati

Esiste uno spazio di differenza tra amare ed essere amati. Nelle varie sfumature delle relazioni d’amore, le possibilità sono tante, perché la diversità è un dato oggettivo e determina scelte e comportamenti non sempre codificabili da regole certe.

E’ meglio amare o essere amati? Esiste una corrispondenza in queste due situazioni? Sarebbe bello vien da dire, certamente se lo augurano tutti. Purtroppo la realtà del mondo dei sentimenti ha sfumature differenti dalle nostre convinzioni e dai nostri desideri.

L’amore che si trasmette a qualcuno, non è direttamente proporzionale all’amore che si riceve o si pensa di ricevere. Anche se donando amore si irradia un’energia positiva che può essere da stimolo verso un feedback di attenzione. Comunque si irradia un’energia positiva, che può essere recepita e ricambiata.

Nell’atto di amare c’è un desiderio di felicità che viene donata a qualcuno, e questo si realizza in maniera gratuita. Questo desiderio già può manifestarsi in un primo incontro nel caso del colpo di fulmine, oppure allo stesso modo può rivelarsi anche dopo una frequentazione o una conoscenza approfondita nel tempo.

Amare è anche soffrire, e a volte si paga in dolore quando ci si accorge di non bastare a qualcuno, di non essere quel fattore importante che può placare la voglia di un futuro diverso, migliore, più felice.

In amore è facile sbagliare e sbagliando si impara. Tra il sentire l’amore e il manifestarlo ci passa un mondo. Per amare qualcuno basta anche un attimo, uno sguardo, che ti entra diritto al cuore. E’ questo può essere travolgente, ma anche illusorio.

Perché non sarà per sempre, o forse sì, l’importante è che sia ricambiato con la stessa intensità, che sia autentico e non costruito dalle circostanze. Essere amati è anche un modo per sentirsi forti e protetti da un amore universale, quell’amore che ti trasmette la vita, quando la capisci totalmente, o almeno ci provi.

Essere amati è una condizione dell’anima, che ti può dare un credo religioso, una speranza di fede o una filosofia di vita. Sentirsi amati perché si è amati all’interno di una coppia è il completamento di un desiderio d’amore coltivato nel momento dell’innamoramento. E’ quindi il giusto stato d’essere che si dovrebbe percepire e vivere in una coppia complice e matura.

Avere delle insicurezze in una relazione è una situazione piuttosto frequente. Questo può essere correlato al non sentirsi amati come si vorrebbe. L’importante è non adeguarsi ad uno standard di non amore percepito, spiegandoselo come una condizione inevitabile di un rapporto che dura da tanto tempo.

Quasi una forma di adeguamento ad una condizione a cui non è facile porre rimedio. In questo caso la discontinuità tra amare ed essere amati porta a subire un rapporto che non si vive come felice. La serenità viene meno, magari creandosi dei falsi sensi di colpa per una situazioni che riserva la parte delle vittime spesso complici della propria infelicità emotiva.