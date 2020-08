Vertice tra governo e Regioni: discoteche verso lo stop in tutta Italia

Le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che recita: “restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”. Il governo è intenzionato a chiudere tutte le discoteche, sale da ballo e strutture che propongono eventi legati al ballo.

Questa – a quanto si apprende – la posizione che sarà sostenuta dagli esponenti dell’esecutivo alla riunione delle 16 con le Regioni.

In particolare, il ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe presentare un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al dpcm. Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la “chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni”. Ed i dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono verso lo stop al ballo.

Finora solo Calabria e Basilica hanno chiuso le discoteche. In Calabria l’ordinanza della governatrice Jole Santelli ha vietato l’apertura di tutti i locali da ballo, compreso le serate danzanti negli stabilimenti balneari.

La decisione è arrivata dopo la positività di un giovane che, nei giorni scorsi, aveva frequentato due noti locali di Soverato, località turistica della costa ionica catanzarese. Subito dopo la scoperta di questo caso erano stati alcuni sindaci ad ordinare la chiusura dei locali da ballo, provvedimento esteso poi a tutta la regione dalla presidente Santelli.

Una decisione in qualche modo inattesa in una regione che era stata tra le prime riaprire le discoteche e altri locali subito dopo il lockdown, salvo ora dover fare i conti con i nuovi contagi in piena stagione estiva.

Per le discoteche «sono a rischio quattro miliardi di euro». A tanto ammonta il fatturato annuale di questi esercizi in Italia secondo le stime del Silb (il sindacato italiano locali da ballo). «Ad oggi solo il 10% dei circa 3.500 locali ha riaperto ed è questo che crea problemi? Da domani si rischierà di più con l’abusivismo», dice Gianni Indino, presidente del Silb Emilia-Romagna.

Dal Governo, aggiunge, «finora non è arrivato un euro: ora chiederemo compensazioni, anche Iva al 4% e Cig ai nostri lavoratori».