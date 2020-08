Raccolta mele: Trentino unico distretto dove si registra un aumento della produzione (+5%)

La raccolta delle mele è iniziata con delle buone prospettive: qualità e quantità sono di buon livello. L’aumento della produzione è stimato in un 5% mentre permangono dubbi sulla possibile risposta del mercato a causa Covid.

Interessante un altro dato statistico, il Trentino è l’unico distretto (fonte Prognosfruit 2020) a registrare un aumento del prodotto raccolto; ad esempio in Alto Adige le stime parlano di -7% che porterà la produzione al di sotto del 10 milioni di quintali.

Nonostante le gelate primaverili, nel complesso non ci sono stati danni ingenti tanto che a parte un po’ di ruggine l’aspetto estetico è ottimale. Anzi le Gala che è la prima qualità raccolta, presenta una colorazione ideale.

Per quanto riguarda le vendite lasciando da parte i timori legati alla pandemia, la prospettiva è buona: non solo il rapporto domanda – offerta è sempre stato equilibrato, ma quest’anno i magazzini sono quasi tutti vuoti.

Dubbi sull’export che rappresenta una voce importante nel bilancio delle vendite, ma se la situazione non subirà cambiamenti restrittivi non ci saranno particolari problemi. Di certo nel primo periodo le esportazioni subiranno l’influsso negativo legato al consumo del prodotto locale, ma in seguito il mercato estero sarà completamente aperto al prodotto italiano.

Per quanto riguarda i prezzi la prima produzione di mele Gala viene ceduta a 0,65-0,70 euro al chilogrammo per il prodotto non selezionato e messo direttamente nei cassoni. Per il futuro influirà sul prezzo un aumento della produzione a livello europeo del 4% che porterà la produzione totale a 14 milioni e 490 mila quintali.

