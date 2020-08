Orietta Coletti collaboratrice de «La Voce del Trentino» è diventata giornalista

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha deliberato l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, con decorrenza 9/7/2020 di Orietta Coletti collaboratrice del nostro quotidiano.

Orietta ha portato a termine il percorso previsto dall’ordine dei giornalisti di Trento collaborando per due anni con la nostra testata, con regolare retribuzione, occupandosi di: arte, cultura, letteratura, spettacolo, costume, e sport

Orietta Coletti, sposata con Pier, istruttore di Muay Thai, è nata e risiede a Cles, possiede una moto Honda Rebel (un chopper) e un grazioso cagnolino di nome Pierino. Adora leggere, ascoltare musica, viaggiare, e fare trekking in montagna.

È la ventesima collaboratrice che in otto anni, grazie alla collaborazione con la Voce del Trentino, raggiunge il prestigioso traguardo dell’iscrizione all’albo dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

Orietta commenta: «Sono veramente felice ed orgogliosa per essere riuscita a diventare giornalista a tutti gli effetti. Non ringrazierò mai abbastanza il mio editore, il Dott. Roberto Conci, che mi ha dato la grandissima opportunità di raggiungere questo traguardo. Un caloroso ringraziamento anche a tutta la redazione della “Voce del Trentino”, con la quale collaboro ormai da tre anni, ed in particolare al collega Fabrizio Brida che si occupa insieme a me della cronaca delle Valli di Non e Sole.

Scrivere è la mia grande passione, ho imparato a farlo prima di andare a scuola. In televisione all’epoca trasmettevano un programma intitolato “Non è mai troppo tardi” dove il maestro Alberto Manzi insegnava a scrivere agli analfabeti, così io a 5 anni sapevo già leggere e scrivere.

Quando andai a scuola la mia maestra (che riposi in pace) mi punì per questo: mi legò con le corde del grembiule alla sedia; adesso sarebbe finita sul nostro giornale in prima pagina! Durante la mia ‘carriera’ di scrittrice, prima di approdare alla Voce, ho collaborato con vari periodici locali, tra i quali ‘Il Melo’ e ‘Nos Magazine’; ma la più grande soddisfazione era pubblicare poesie, attualità e quant’altro, sul giornalino “Giardino roccioso”, periodico della comunità di recupero del Convento Frati Francescani di Cles.

Un’altra mia grande passione è l’arte, ed abbinando le due cose, ho composto biografie e brochure per vari artisti, tra i quali Celso Cavosi di Bolzano e Mario Gaio di Cles, oltre ad organizzare mostre ed esposizioni. Attualmente mi occupo anche dell’organizzazione di eventi locali in veste di addetto stampa/comunicazione».