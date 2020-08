Lorenzo Ossanna restituisce metà del sussidio: «Ho chiesto i soldi per i dipendenti»

Si difende Lorenzo Ossanna uno dei tre consiglieri provinciali che hanno richiesto il sussidio dell’operazione «Riparti Trentino» in favore delle partite iva gravemente danneggiate dall’emergenza coronavirus. Nel merito il consigliere ha preso 4.200 euro.

L’architetto del Patt Lorenzo Ossana nel 2017 ha dichiarato un reddito di 167.255,00 euro, salito nel 2018 a 177.463,00 euro. Possiede inoltre tre auto (due Nissan Qashqai e una Fiat Panda Active), il 33,3% dello Studio Tecnico Abaco di Cles, di due fabbricati a Trento e della Pho-Energy di Mezzolombardo, il 50% di tre fabbricati a Lover, il 25% di due fabbricati a Fai della Paganella, il 100% di un fabbricato a Gardolo e il 50% di un immobile a Santa Teresa di Gallura in Sardegna.

In questi giorni, com’era naturale, l’argomento di indubbio interesse ha riempito giornali e notiziari e da tanti si è levato, soprattutto sui social, un forte senso di sdegno e di condanna.

Ossanna però precisa che non ha chiesto il Bonus dei 600 euro che l ‘INPS nazionale aveva riservato a tutte le partite iva.

«Io sono titolare di un’azienda da anni, uno studio tecnico – spiega Lorenzo Ossanna – con due dipendenti e chiaramente le restrizioni imposte e le problematiche legate alla pandemia hanno determinato un azzeramento del fatturato e la chiusura dello studio per diversi mesi. Questo mi ha dato modo di poter usufruire dell’aiuto previsto dalla misura “Riparti Trentino” riservato alle aziende in sofferenza nel periodo primaverile. Tengo a precisare che tale misura viene concessa unicamente per pagare dipendenti e fornitori e che obbliga l’azienda che ne fruisce a mantenere il numero di addetti attuali fino alla fine dell’anno: praticamente ci si impegna a non licenziare nessuno, pena il decadimento stesso dell’aiuto».

Il consigliere del Patt è consapevole «della difficoltà che un messaggio di logica separazione di ruoli istituzionali ed imprenditoriali è ad oggi compromesso da mille ragioni e soprattutto da un’infausta idea che chi fa politica non può essere un imprenditore! Già la scorsa legislatura una legge fatta a doc contro la mia professione e votata da tutti ha stabilito che un libero professionista non può ricevere incaici pubblici dalle amministrazioni comunali oltre a quelle provinciali e regionali se ricopre un posto di Consigliere Provinciale e Regionale; e questo nel mio caso ha significato una riduzione di fatturato e di lavoro che ha messo in seria difficoltà l’esistenza stessa dell’azienda»..

Tuttavia, Ossanna spiega di aver resistito, e alimentato lo studio con risorse personali per garantire il mantenimento dei dipendenti e per far fronte a tutti i fornitori: «ad oggi sono orgoglioso di poter dire, al di là di tutti i pregiudizi, che un imprenditore può far politica ed è apprezzato per questo; prova ne è la mia rielezione nel 2018. Non mi stancherò mai di ripeterlo che per una ideale amministrazione il consiglio provinciale deve contenere diverse anime tutte portatrici di stimoli e di contributi e fra queste è indispensabile anche la presenza di imprenditori e di liberi professionisti».

Ossanna spiega anche che «da attento osservatore, non mi sono, da una parte impressionato da quanti hanno espresso sdegno in modo volgare ed oltraggioso, cogliendo invece utili stimoli da chi ha tentato di motivare tale argomento in modo meno populistico ed infine da chi invece mi ha dimostrato solidarietà e condivisione che il ruolo politico e imprenditoriale devono essere considerati del tutto separati».

Il consigliere ha deciso di restituire alla Provincia Autonoma di Trento una parte del contributo, «ho già dato mandato al mio commercialista» – sottolinea, quello relativo all’aiuto sull’affitto e di mantenere, per le motivazioni espresse, quello del sostentamento dei dipendenti.

«Questo al fine di riconoscere giusta, e di condividere quindi, la tesi che in un momento di crisi, anche per opportunità politica, il sottoscritto possa ulteriormente confluire nella sua attività imprenditoriale risorse proprie al fine di onorare fornitori e affitti; ma dall’altra di mantenere la mia personale convinzione (e per fortuna non sono l’unico che la pensa così), che a causa il ruolo politico che ricopro, i miei dipendenti non debbano subire restrizioni o peggio rischiare di rimanere senza lavoro» – conclude la nota di Lorenzo Ossana