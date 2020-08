Coronavirus. Anche oggi doppio zero

Situazione analoga a quella di ieri sul fronte contagi da Covid 19 in Trentino. Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che non è stato riscontrato alcun nuovo caso positivo nelle ultime ore. Restano a zero i decessi ed anche sul versante dei ricoveri la situazione è stazionaria, con due pazienti in ospedale, di cui uno in rianimazione.

I tamponi effettuati ieri sono stati 453, tutti analizzati da APSS.

I positivi attualmente in Trentino sono 58. Da domani l’Azienda sanitaria inizierà ad eseguire i tamponi sui trentini rientrati dal 13 agosto dalle vacanze in Croazia, Spagna, Grecia e Malta, i quattro paesi per ora considerati a rischio. Si sono già prenotati quasi 2.000 persone.

