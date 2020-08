Sofia Santuari non ce l’ha fatta. La bambina di 7 anni si è spenta dopo aver combattuto contro la malattia

Alla fine il male ha avuto la meglio. Sofia Santuari, di soli sette anni, ha lottato per un anno con tutte le sue forze ma purtroppo non è bastato. Nell’agosto del 2019 le era stata diagnosticata una tremenda malattia.

Da quel giorno è iniziato un vortice fatto di visite, cure, medici e specialisti. E’ stato fatto tutto il possibile. La piccola aveva iniziato un percorso diviso tra il centro di protonterapia e alcune strutture ospedaliere di Verona. L’emergenza sanitaria aveva poi complicato ancora di più le cose.

La bambina è ricordata da tutti per gli splendidi occhi azzurri e per un bellissimo sorriso. Aveva appena terminato la prima elementare e amava la danza. Era una bambina bellissima. Per la famiglia sono momenti difficilissimi e molto tristi dove c’è la consapevolezza che il vuoto sarà incolmabile per tutta la vita.

In queste ore tutta la comunità di Meano si è stretta intorno alla mamma Mery e al papà Giulio. In questo anno così difficile anche i datori di lavoro dei rispettivi genitori hanno dimostrato grande disponibilità e sensibilità. Ma ci sono anche i cuori spezzati dei nonni Gaetano, Armida e Francesca che vedono una giovane vita volare via per sempre lasciandoli nel profondo dolore.

L’Us Dolasiana, di cui il papà Giulio è dirigente e responsabile organizzativo, in segno di lutto ha posticipato l’avvio degli allenamenti al 18 agosto. Il funerale di Sofia si terrà lunedì 17 alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Meano.

