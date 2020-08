Occupazione abusiva di uno stabile a Trento nord: allertate le forze dell’ordine

Un edificio occupato in maniera illecita da alcuni migranti a Trento nord, e nello specifico in via Comboni, 27 a pochi metri dall’ex motel Agip, dove al momento vengono alloggiati ufficialmente diversi clandestini.

La segnalazione arriva da Daniele Demattè, che con una diretta su Facebook ha illustrato l’imbarazzante situazione (curioso in effetti che si produca l’occupazione abusiva di uno stabile proprio nelle immediate vicinanze di una struttura di accoglienza).

“Ho pensato a quel punto di allertare le forze dell’ordine. Tramite il numero di emergenza 112 mi hanno risposto i carabinieri – ha precisato Demattè – assicurandomi un sopralluogo per cercare di capire la situazione e di mettere in sicurezza lo stabile. Ho notato la presenza di persone e ho deciso di allontanarmi in tutta fretta per evitare di correre pericoli“.

Si attendono ora gli esiti degli interventi che faranno chiarezza su una situazione decisamente dubbia. O almeno così si spera.

“Abbiamo chiesto testimonianze ad alcuni residenti che però dicono di non avere notato nulla. Probabilmente chi usufruisce abusivamente degli spazi vi si introduce la sera o la notte. L’infisso del piano rialzato è divelto per cui non c’è alcun dubbio riguardo all’occupazione“, sottolinea Demattè precisando “ogni situazione anomala, ogni abuso o malfunzionamento va segnalato pubblicamente perché i cittadini sviluppino il senso civico che ci aiuta non solo a fare rete ma a creare anche una bella sinergia tra cittadini e futura amministrazione comunale“.

