Nuove funzionalità per gestire la propria salute con la App TreC_FSE

Da alcuni giorni è più facile prenotare le visite specialistiche, visualizzare le prenotazioni sul calendario personale del cellulare, prenotare gli esami del sangue, vedere i Fascicoli sanitari dei propri figli o genitori, e non solo.

Tutto questo grazie alla App TreC_FSE, sviluppata da TrentinoSalute4.0, il laboratorio congiunto tra Azienda provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler, in accordo con il Dipartimento provinciale salute e politiche sociali.

La App, in linea con la versione web della piattaforma TreC, consente agli utenti di “interagire” con il servizio sanitario provinciale per ogni richiesta sul proprio stato di salute; scaricarla è facile: i cittadini che hanno già installato TreC_FSE sul proprio cellulare o tablet devono solo entrare nello store (Apple o Google) e installare l’aggiornamento; gli altri dovranno seguire le istruzioni riportate sul portale provinciale dei servizi online al cittadino.

Alcuni dati – Attualmente superano i 110mila (circa il 20% degli aventi diritto) i cittadini trentini iscritti a TreC. I dati – disponibili sul sito trec.trentinosalute.net – raccontano di oltre 3600 pagamenti effettuati e oltre 10mila cambi di medico di base. 47.782 le prenotazioni CUP, nell’anno in corso, effettuate online.

Un po’ di storia – La versione “beta” dell’App era stata lanciata in via sperimentale in occasione di “Trento smart city week” nell’aprile 2018 e dopo alcuni mesi di test e interventi migliorativi è stata resa disponibile sull’App store e Google play per i cittadini che hanno attivato la propria tessera sanitaria per accedere a TreC.

Ora l’App è stata arricchita di ulteriori funzioni, in linea con la versione web della piattaforma TreC.

Come aggiornare o attivare la App TreC_FSE – Per gli utenti che già hanno installato TreC_FSE sul proprio cellulare o tablet basterà entrare nello store (Apple o Google) e installare l’aggiornamento; per gli utenti che ancora non hanno installato la App, ma sono già in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o che hanno attivato la tessera sanitaria, possono scaricare e attivare l’app in autonomia accedendo alla piattaforma TreC (trec.trentinosalute.net); i cittadini che non hanno ancora attivato né la tessera sanitaria, né SPID dovranno seguire le istruzioni riportate sul portale provinciale dei servizi online al cittadino (clicca): per attivare la Tessera e ottenere il foglio di attivazione della app TreC_FSE seguendo la procedura ivi riportata; per richiedere l’identità SPID e accedere direttamente alla piattaforma TreC clicca.

Da qui è necessario cliccare sul pulsante “Attiva app TreC_FSE” e seguire la procedura indicata sullo schermo.