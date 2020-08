Entro il 31 agosto va denunciato il possesso di Tartarughe

Entro il 31 agosto va denunciato il possesso di esemplari di Tartaruga Palustre Americana, testuggini alquanto diffuse nelle nostre abitazioni.

Quasi sempre vengono acquistate come regalo per i bambini per diventare anche animali da compagnia, ma poi crescono e i simpatici animaletti, diventano ingombranti e succede così che i proprietari stufi di averli per casa, li abbandonano.

Solo che quando la Tartaruga Palustre Americana passa dall’ambiente domestico a quello naturale, procura danni ingenti alla biodiversità. In libertà sono costrette a procurarsi il cibo da sole ed allora diventano voraci predatori di anfibi, pesci, insetti e uova incidendo pesantemente sulla vita delle specie locali.

In libertà si riproducono e sono diventate un concreto pericolo per la biodiversità dei nostri laghi e corsi d’acqua, tanto che è assolutamente necessario che le tartarughe rimangano se non in ambito domestico, almeno non libere a contatto con gli ambienti naturali.

Premesso che l’abbandono o il rilascio delle tartarughe costituisce un reato come da decreto 230/2017 in base all’articolo 727 del Codice Penale; il Decreto Legge 230/2017 impone l’obbligo di denuncia degli esemplari dei quali se ne è in possesso ed il divieto di riproduzione e commercializzazione.

In caso di possesso di più esemplari, due le possibilità: o la denuncia o la consegna al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia di Trento. L’ufficio si trova l’ottavo piano di Via Guardini 75 e riceve solo su appuntamento concordato telefonicamente allo 0461-497885; maggiori informazioni al sito www.areeprotette.provincia.tn/specieinvasive.

