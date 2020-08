Dopo essere tornato dall’Asia fugge dalla quarantena. Sanzionato 30 enne di Tione

Un 30 enne residente a Tione, di rientro da un viaggio in Asia, è stato identificato dagli operatori della Polizia Locale delle Giudicarie all’interno di un pubblico esercizio del paese.

L’uomo, al ritorno dall’estero ha correttamente segnalato all’APSS la sua posizione in relazione alle vigenti normative per contrastare la diffusione del virus COVID 19, ma dopo alcuni giorni di quarantena, ha anticipatamente lasciato il domicilio prima del termine della stessa (14 giorni). Gli è stato ordinato di rientrare in casa ed a suo carico sono scattate le sanzioni previste dal DPCM in corso.

«L’osservanza dell’isolamento domiciliare – spiega Carlo Marchiori comandante della polizia Locale Giudicarie – a prescindere dal motivo per cui sia stato disposto, viene rimessa in larga parte al senso civico ed alla coscienza del singolo individuo. Non è pensabile che su tutti i soggetti sottoposti a quarantena sia svolto un controllo costante 24 ore su 24 da parte dell’Autorità Sanitaria o delle Forze di Polizia».

