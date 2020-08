Avio, nuova rotatoria all’ingresso del paese e strada più larga per raggiungere Mama

Una rotatoria all’ingresso dell’abitato di Avio e l’allargamento dell’arteria che collega il paese con la frazione di Mama, entrambi sulla strada provinciale 90 Destra Adige.

Per la realizzazione delle due infrastrutture, la Giunta provinciale ha previsto un investimento complessivo di 2,1 milioni di euro secondo quanto contenuto nel Documento di programmazione settoriale, recentemente aggiornato e valevole fino al 2022.

La prima opera di sistemazione viabilistica e messa in sicurezza all’ingresso dell’abitato sulla provinciale 90 riceverà un finanziamento di 600mila euro.

La nuova rotatoria avrà un raggio interno di 10 metri con l’aggiunta di un anello sormontabile di 2 metri, con il duplice scopo di ridurre la velocità dei veicoli in ingresso e permettere l’inversione di quanti sono diretti i via Morielle, in centro abitato.

Al termine dei lavori sarà inoltre introdotto il divieto di svolta proprio in corrispondenza di via Morielle, per evitare l’attraversamento di carreggiata da parte dei veicoli provenienti dalla corsia in direzione Trento.

L’allargamento e le rettifiche viabilistiche tra Avio e il paese di Mama sulla provinciale 90, costerà invece 1,5 milioni di euro.

I lavori previsti dal progetto riguardano due tratti della strada, ritenuti particolarmente a rischio: il cosiddetto Intervento sud interessa l’arteria dal chilometro 1,489 al 1,845; l‘Intervento nord dal chilometro 2,760 al 3,550.

