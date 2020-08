Una pianista classica ma non la classica pianista: a Ferragosto Isabella Turso in riva al lago di Caldonazzo

Il 15 agosto alle ore 19:00 si terrà il concerto di Isabella Turso, un’occasione per presentare ed eseguire in prima assoluta il suo album BIG BREAK su un palcoscenico realizzato in riva al lago di Caldonazzo, al tramonto e di fronte alla Spiaggia “Al Pescatore” di Calceranica al Lago.

Un pianoforte sospeso, quello dell’artista trentina Isabella Turso, circondato dalle acque cristalline del Lago di Caldonazzo, perla turchese nel verde delle montagne del Trentino.

Un evento musicale suggestivo in questa fase di ripartenza della cultura, con un intento fortemente simbolico, di valorizzazione del patrimonio paesaggistico nazionale e caratterizzato dalla perfetta sinergia tra musica e ambiente.

La serata si aprirà con una speciale performance del campione mondiale di sci nautico Thomas Degasperi, due volte campione del mondo, sette titoli europei assoluti e campione in carica, numero uno nella ranking mondiale.

L’evento sarà trasmesso in esclusiva live streaming sul canale YouTube di Isabella Turso (link)

In occasione della serata verrà presentato il video Trentino Excellence, prodotto da Bluebelldisc Music in collaborazione con Trentino Marketing e altri sponsors, con protagonisti gli stessi Isabella Turso e Thomas Degasperi, il cui teaser è disponibile a questo link.

Il concerto è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Calceranica al Lago e in collaborazione con le strutture commerciali del luogo e della Provincia Autonoma di Trento.

Il 26 giugno è uscito il remix di SLIDING DOORS, singolo che fa parte dell’album BIG BREAK , prodotto da Alex Uhlmann e Luca La Morgia.

Un brano in perfetto equilibrio tra classico e moderno, tra tradizione e innovazione, la cui ritmica con ispirazioni microhouse fonde suoni organici ed elettronici molto delicati.

Il remix è accompagnato anche dal videoclip (link), un viaggio visivo e sensoriale che racconta in maniera simbolica ed emotiva l’ingresso di un cambiamento in un sistema, che verrà proiettato durante la serata musicale.

Con BIG BREAK (Bluebelldisc Music), disco per pianoforte solo con il quale Isabella si racconta artisticamente attraverso il suo personale stile, frutto di una ricerca e di un percorso in cui recupera materiale tematico del passato rivisitato in chiave moderna, in una cornice di impressioni evocative ed ambientalistiche, l’artista torna a far assaporare il suo impressionismo new age nel segno del cambiamento e di una profonda riflessione sulla musica, la bellezza, sulla loro missione e il loro potere.