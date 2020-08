Tragedia alla Reggia di Caserta: cavallo muore vittima delle botticelle

Impensabile resistere al caldo torrido trasportando i turisti: un cavallo è crollato a terra verso le 13 di ieri pomeriggio, ennesima vittima delle tanto discusse botticelle e dell’egoismo umano.

Le foto, divulgate inizialmente dai turisti, hanno subito fatto il giro del web diventando virali e scatenando la rabbia di molti, animalisti e non.

Com’è possibile che nel 2020 ci siano ancora per le strade delle più grandi città turistiche delle carrozze trainate da cavalli e ad orari improponibili come in questo caso? Com’è possibile che non si riesca a mettere la parola “fine” alle botticelle?

Le foto della tragedia sono state pubblicate insieme ad un breve comunicato su Facebook, sulla pagina di ENPA Caserta.

“Con profondo dolore prendiamo atto che un povero cavallo è giunto al traguardo della sua esistenza. L”E.N.P.A. ormai da anni cerca in tutti i modi di contrastare questo stupido mercimonio perpetrato ai danni di cavalli fatti schiavi. Sono anni che le guardie E.N.P.A. intervengono al fine di stoppare questo sciocco esibizionismo di sciocchi turisti che pur di esibire sciocchi selfie, in omaggio all’ostentazione, sfruttano i poveri cavalli che tirano calessi per farsi accompagnare al bagno di Diana o viceversa tornare alla Reggia. Tutto per sentirsi re per pochi istanti e ricalcare i viali che secoli fa, chi veramente era potente, percorreva. Sono anni che si grida a gran voce di porre fine a questo giogo ove a pagarne le pene, visto l’epilogo odierno, sono animali indifesi. Alle nostre grida le risposte, negli anni, sono state sempre le stesse. Sono autorizzati dall’ASL e dalle autorità comunali e del Real Sito. Oggi, con il “traguardo” letale del maestoso equino probabilmente, almeno si spera, questo incosciente modo di visitare un sito monumentale ha termine.”

