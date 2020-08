«Si può fare!»: ecco la lista dei 40 candidati a sostegno di Silvia Zanetti

La lista è stata depositata domenica 9 agosto, ma verrà presentata pubblicamente il 2 settembre. “In questi giorni –dichiara il segretario Francesco Agnoli – tantissime persone sono in ferie, o in altre faccende affaccendate. La campagna elettorale entrerà nel vivo solo ai primi di settembre. Ovviamente, però, i nostri candidati hanno già iniziato muoversi da tempo. Credo che andrà molto bene, perché i candidati sono persone valide e stimate”.

La lista di “Si può fare!” candida a sindaco Silvia Zanetti, (foto) mamma, avvocato, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Trento e attiva da svariati anni sul tema della sicurezza in città.

Zanetti vuole parlare ai moderati, alle tante persone che apprezzano uno stile sobrio e concreto, fatto di poche promesse pre-elettorali e tanto impegno. “La coerenza – continua il segretario, sentito dalla nostra redazione – si è già vista: avevamo detto, a febbraio, che saremmo andati soli, con Zanetti come candidato, e abbiamo mantenuto la parola data, nonostante vari “corteggiamenti”. Abbiamo in mente un progetto, di lungo periodo, non solo una lista estemporanea per un appuntamento imminente. L’alleanza con Progetto trentino e con Popoli liberi lo dimostra”.

In lista, oltre al segretario, che appare capolista non per il suo ruolo nel partito ma per rispetto dell’ordine alfabetico, ci sono il consigliere comunale uscente, di Progetto Trentino, Eugenio Oliva, lo psicologo Marco Gradassi, la commercialista Mariangela Sandri; poi Paolo Primon e Claudia Mattarei con una squadra di aderenti a Popoli liberi, l’economista Mauro Sarra, Giuseppe Degasperi (fondatore di Acustica trentina), Claudio Forti, già vicepresidente dell’Unione Ciechi e ipovedenti, Marcello Caravello (provenienza Patt, in passato ad un passo dal diventare presidente del consiglio circoscrizionale di Gardolo), e una pattuglia di Civici tra cui Giuseppina Coali, Luca Groff, Carmelo Innocente Furina ed Alessandro Matonti.

Sotto l’intera lista dei 40 candidati

