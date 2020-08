Castel Ivano: Armando Floriani sfiderà Alberto Vesco come nel 2016

Dopo Alberto Vesco, che ha ufficializzato la propria candidatura nel comune di Castel Ivano, (leggi qui) arriva la candidatura di Armando Floriani (nella foto) affondando definitivamente quella di Sara Sandri.

Una sfida che quindi si ripete come nel 2016 che vedrà ancora una volta Alberto Vesco (ex sindaco di Spera prima della fusione) ad Armando Floriani (ex sindaco di Villa Agnedo per 31 anni prima della fusione).

Anche per Floriani saranno due le liste a suo sostegno per un totale di trentasei candidati dove ci saranno anche gli ex assessori della maggioranza Luca Tomaselli, Gabriele Tisi e Giacomo Pasquazzo.

Pubblicità Pubblicità

«Dipende da noi»: Bertagnoni Franco, Busarello Francesca, Caramella Marco, Carraro Monica, Cerri Carlotta, Dalla Torre Massimo, Dall’Agnolo Genny, Fabbro Sofia, Osti Dominique, Osti Valentina, Paradisi Natalino, Pasquazzo Giulia, Sandri Sara, Tessaro Ezio, Tomaselli Eddy, Tomaselli Mario, Tomaselli Silvano e Zanghellini Carlo.

«Costruire il domani»: Carraro Manuela, Cenci Alberto, Ciola Rita, Corona Davide, Costa Devki, Dalsaso Perica, Ferretti Mara, Finessi Anna, Gonzo Nicole, Loss Nelly, Luzzana Giulia Stefania, Pallaoro Orietta, Pasquazzo Giacomo, Pasquazzo Valentina, Ropelato Andrea, Rusci Elena, Tisi Gabriele e Tomaselli Luca.

Una sfida particolarmente sentita all’interno della comunità, nei prossimi giorni un focus su i candidati.

Pubblicità Pubblicità