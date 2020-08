Via Vittorio Veneto, in corso l’abbattimento di otto Sofore “ammalate”

In questi giorni i dipendenti comunali sono intervenuti lungo via Vittorio Veneto nel quartiere Oltrefersina, per la rimozione di otto Sofore del Giappone.

Nel mese di giugno, nell’ambito dei ricontrolli programmati sulle alberature cittadine, le Sofore erano state sottoposte ad una Valutazione di stabilità (Vta) da parte di tecnico specializzato, che ha confermato le problematiche già emerse nei controlli precedenti, ma con un peggioramento che ha richiesto l’abbattimento con urgenza per ragioni di sicurezza.

Tra l’altro, nello stesso mese di giugno, a causa di un evento meteorologico intenso, si era rotto un ramo di una delle Sofore più alte. Le cause principali del peggioramento sono attribuibili alla presenza di cancri e funghi diffusi, a lesioni a radici e colletto e a branche cariate con tagli non rimarginati.

In alcuni casi le piante mostravano già disseccamenti e presentavano sbilanciamenti di chioma. Il comune precisa che il filare di via Vittorio Veneto, nel tratto a est, è stato interessato negli ultimi anni da un rinnovo programmato dell’alberata in fasi successive, con la messa a dimora di Colurni e Frassini.

Anche questo ultimo intervento si completerà in autunno con la messa a dimora di nuovi esemplari, a sostituzione delle piante rimosse.

