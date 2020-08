La candidata a sindaco di Cles Carmen Noldin presenta le due liste e il programma elettorale

Carmen Noldin, Vicepresidente ed Assessore alle Politiche sociali della Comunità della Valle di Non, si candida a sindaco per le prossime elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo.

Per presentare le due liste che la sosterranno, una ‘cornice’ davvero singolare e simbolica, l’anfiteatro della salita al parco Doss di Pez sul retro della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Le due liste prendono il nome rispettivamente di “Insieme per Cles” e “Siamo Cles”; gli obbiettivi principali sono rivolti ad un paese bello, verde e coeso.

Carmen Noldin spiega: “Questo gruppo di lavoro è nato già nell’autunno scorso: siamo uomini e donne, giovani e meno giovani, tutti con capacità e competenze diverse. Ci occuperemo di tematiche in vari ambiti: sociale, commerciale, culturale, sportivo ed educativo, con professionalità e diversità, ed è questo che ci contraddistingue.

Tutti insieme abbiamo esplorato nuove idee per Cles, e pensato a come affrontare i temi più importanti quali il territorio e l’ambiente, aree verdi, piste ciclabili, parchi a tema, un polo acquatico, più spazi pubblici, creare sinergia con le istituzioni, dare sostegno alle famiglie, alla cura degli anziani, all’educazione e la crescita dei figli. Vorremmo introdurre a livello comunale formule assistenziali come il ‘Cohousing’, progetto già sperimentato dalla comunità di valle, ed anche il condominio solidale, dove ci si prende cura delle persone in difficoltà. In programma anche l’invecchiamento attivo: Cles è un comune dove la maggioranza degli abitanti sono anziani, si devono favorire i servizi a domicilio.

Pensiamo ad un Comune Family, prendendo spunto dal progetto Family Audit, con la partecipazione delle istituzioni, delle cooperative e delle associazioni, una Cles che operi in condivisione, rafforzando le pari opportunità , creando una sinergia tra commercio e cultura. Vogliamo una Cles per i giovani, dove sia un diritto e un dovere dare loro una casa, un lavoro, uno spazio di aggregazione, un luogo di incontro dove organizzare eventi, concerti… Si deve creare una ‘consulta giovani’, che al pari delle altre consulte possa presenziare in consiglio comunale. Supporteremo anche il consiglio comunale dei ragazzi, loro sono i pilastri che dovranno governare in futuro”.

Carmen Noldin, ormai da anni nell’ambito della pubblica amministrazione, si sente pronta per diventare sindaco: “A Cles serve un sindaco a tempo pieno; ora conta più di 7000 abitanti, è cresciuta, ed è il centro della valle; un sindaco deve dedicarsi alle esigenze del territorio, deve rappresentare i cittadini, prendere decisioni immediate, farsi carico dei bisogni e trovare soluzioni appropriate. L’amministrazione entrante dovrà anche proseguire le opere già iniziate o programmate, come la circonvallazione, e dovrà essere in grado di portare avanti questi progetti. Ora mi sento pronta per affrontare tutto questo”.

Ecco i candidati della lista “Insieme per Cles”: Rolando Bergamo, Nicola Bortolamedi, Luciano Bresadola, Dario Cicolini, Matteo Dalpez, Aurora Dionisi, Marisa Dolzani, Giuseppe Fedrizzi, Chiara Flaim, Giuseppina Gasperetti, Nourredine Kaffouf, Yassmine Lahlov, Maria Lia Lisandri

Questi i candidati della lista “Siamo Cles”: Antonella Bergamo, Marco Cattani, Camilla Chini, Mario Chini, Marino Deromedi, Maria Cristina Cortelletti, Marika Odorizzi, Kevin Pedron, Silvia Penasa, Diego Poletti, Alberto Sarcletti, Claudio Taller, Daniele Trepin.