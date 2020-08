Incontro Costa – Fugatti: gli orsi problematici saranno portati via dal Trentino

Quello dei grandi carnivori è un tema che va affrontato insieme. E l’appello della Provincia autonoma di Trento è stato raccolto dal ministro all’ambiente Costa, che ha incontrato stamani a Roma il governatore del Trentino Fugatti e l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli.

L’approccio è innanzitutto quello scientifico. A breve infatti un Tavolo congiunto di esperti del Ministero (Ispra in primo luogo) e della Provincia affronterà il problema dei problemi, vale a dire il numero di esemplari di orsi che un territorio piccolo come il Trentino può ospitare.

Disponibilità è stata manifestata dal ministro anche a ricercare zone e ambienti idonei dove collocare gli esemplari problematici.

Soddisfazione è stata espressa al termine dell’incontro di stamani da tutti i soggetti coinvolti. Per il presidente della Provincia una valutazione scientifica rigorosa porterebbe ad una gestione dei grandi carnivori in grado di andare oltre il binomio: abbattimento sì o no.

Riguardo al numero di esemplari, il Trentino si è già espresso, sostenendo che quello attuale (si parla di un centinaio e più ormai di esemplari) sia troppo elevato per il territorio, ma si ritiene importante che gli esperti possano confrontarsi sul tema.

Anche per il ministro l’incontro è stato molto positivo e si inserisce in un percorso volto a costruire un rapporto nuovo e meno problematico fra orsi e popolazioni interessate.

Come ricordato infine dall’assessore provinciale all’Agricoltura, nelle prossime settimane verrà definita la data del nuovo incontro fra autorità nazionali e regionali per la definizione di un nuovo piano nazionale per la gestione dei grandi carnivori.