Coronavirus: zero contagi, quasi 1400 tamponi. Si riaprono però le porte del reparto di rianimazione

Un rapporto positivo quello offerto oggi dall’azienda provinciale per i servizi sanitari se non fosse per la notizia che dopo tanto tempo tornano ad aprirsi le porte del reparto di rianimazione dell’ospedale di Trento.

Si tratta infatti di uno dei tre pazienti ricoverati per Covid in ospedale.

Per quanto riguarda gli altri dati, nessun nuovo contagio è stato rilevato nelle ultime ore e fortunatamente nessun decesso attribuibile al coronavirus. Molto intensa l’attività di screening con quasi 1400 tamponi (1.387 per la precisione, tutti analizzati in APSS).

Pubblicità Pubblicità