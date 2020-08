«Sfruz: Uniti per crescere»: ecco i candidati a sostegno di Andrea Biasi

Quella a sostegno del candidato sindaco Andrea Biasi vuole essere una lista, in continuità con i trascorsi tre anni di amministrazione vuole portare avanti una gestione del Comune fondata sulla trasparenza, la partecipazione e la corresponsabilità.

I candidati di «Sfruz: Uniti per crescere» sono infatti tutte persone che hanno un forte rapporto con le realtà associative del paese inoltre molti sono anche parte di associazioni sportive o culturali della nostra valle.

Una lista giovane ma allo stesso tempo con esperienza e soprattutto con apertura verso le comunità limitrofe.

Pubblicità Pubblicità

La lista “Sfruz: Uniti per crescere” vuole caratterizzarsi per la capacità e la volontà di interpretare e rappresentare l’orientamento e gli interessi della comunità di Sfruz, già emersi in più occasioni. Stabilendo un rapporto con la comunità per realizzare una situazione di “cittadinanza attiva”, dove ognuno sia messo in grado di avere una partecipazione diretta. La squadra “Uniti per crescere” è consapevole di affrontare una prova di governo della comunità in un contesto di crisi economica dovuta alla pandemia di Covid 19.

Una lista in maggioranza composta da donne, (7 su 12 ) «a riprova – spiega Biasi – di una maggiore partecipazione femminile alla vita amministrativa del Comune. Anche se si tratta di un Comune di piccole dimensioni non viene meno la capacità di affrontare una delle problematiche della società attuale: l’insufficiente coinvolgimento delle donne nella politica. Ci attendiamo una nuova spinta propulsiva che possa irradiarsi ben al di la dei confini della nostra comunità. Un’occasione per cogliere il contributo che le donne in politica possono garantire e per mettere a frutto ancora di più il valore aggiunto che esse sono in grado di apportare».

Il candidato sindaco Andrea Biasi sottolinea la bontà di quanto fatto finora. “in questi poco più di tre anni di amministrazione ci siamo impegnati nella realizzazione di una ben definita idea di paese: una realtà pensata e progettata per i cittadini, un paese attento alle persone, interessato ai bambini e alle famiglie, un luogo accogliente per i turisti e ricco di iniziative culturali, che promuovono le nostre particolarità”.

Pubblicità Pubblicità



Lista Candidati

Pubblicità Pubblicità

Andreis Lisabeth Manuela, Genova 05/06/1970

Biasi Maura, Cles 13/05/1980

Malfatti Pio, Coredo 14/05/1958

Ossanna Mario Gabriele, Cles 05/12/1995

Simoncini Simona, Sarzana 16/02/1970

Poli Angela, Cles 02/02/1998

Poli Patrizia, Cles 25/03/1981

Polli Federico, Cles 10/08/1991

Polli Miriana, Cles 24/10/1998

Princivalle Matteo, Torino 18/03/1993

Tomasi Nicoletta, Cles 13/01/1981