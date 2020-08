L’appello di Antonio Ferro: «I giovani che ritornano dalle vacanze evitino il contatto con i nonni»

Il direttore dell’Apss Antonio Ferro lancia un nuovo appello a Tgcom24 affinché siano protette le categorie più fragili.

Ora l’età media dei contagiati è scesa ora sotto i cinquant’anni e questo mette per il momento al riparo gli anziani, che nella fase di punta dell’emergenza sanitaria sono stati i più colpiti.

Nelle fasce più giovani della popolazione il virus risulta essere spesso di debole entità, – spiega Ferro – ma bisogna ugualmente prendere tutte le precauzioni necessarie in vicinanza di persone più fragili o immunodepresse.

Ad oggi l’individuazione di giovani positivi in base ai sintomi è abbastanza rara ed è in aumento la categoria dei portatori sani. Proprio per questo bisogna mantenere la massima cautela. I ragazzi che ritornano dai viaggi, sia in Italia che all’estero, e che sono stati a lungo in contesti collettivi, dovrebbero evitare per almeno una decina di giorni il contatto stretto con i loro nonni.

I comportamenti dei giovani rimangono però preoccupanti. Si ripetono giorno dopo giorno casi di assembramenti e il non rispetto delle misure di prevenzione. Nel frattempo in Trentino è stata individuata ieri una nuova persona positiva. Si tratta di una persona straniera che rientrava dall’est Europa per tornare a lavorare a Trento. La donna manifestava dei sintomi.

In Provincia le persone positive al Covid sono al momento 79, mentre sette sono le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere ma con sintomi lievi.

Sono invece oltre un centinaio le persone in isolamento fra positivi e coloro che hanno avuto contatti con positivi. Si aggiungono poi 220 persone provenienti da paesi con obbligo di quarantena.

Uno dei ragazzi romani tornato dal viaggio a Malta con altri sette amici, risultati tutti e sette positivi, era partito per il Trentino per raggiungere i familiari in vacanza. In seguito alla comunicazione della positività arrivata dalle strutture sanitarie romane, l’Apss ha provveduto a porre in isolamento il ragazzo, che al momento è già rientrato nel Lazio.