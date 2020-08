Ex hotel per metà abusivo a Nago-Torbole: al suo posto dei loft. L’opposizione: “Dovevano abbatterlo”

Una struttura con vista sul Lago di Garda costruita per la metà abusivamente e che secondo alcuni doveva essere abbattuta. Ma così non è stato. Dell’ex hotel situato a Nago-Torbole ora realizzeranno dei prestigiosi loft che verranno venduti a 10mila euro al metro quadro.

L’edificio, oggi di proprietà della società veneta 3V srl (acquistato dalla società Torbole Real Estate srl) è da anni al centro di una complicata questione giudiziaria. Come riporta infatti una sentenza del 1996 – la n. 730 della Corte di Appello di Venezia – poco meno della metà dei metri cubi esistenti sarebbero autorizzati (1570 su 3.404 complessivi).

Una posizione confermata nel 2018 anche dal Tar di Trento con la sentenza n. 125. La inidoneità a una nuova ristrutturazione deriverebbe da un presunto ampliamento abusivo avvenuto alla metà degli anni ’70, quando il vecchio proprietario si estese su parte del terreno adiacente.

Diversa interpretazione data allora dai tecnici comunali, secondo i quali la sentenza del Tar, pur non riconoscendola come totalmente regolare, non annullò comunque mai la concessione edilizia che autorizzava la volumetria.

L’accusa all’amministrazione cittadina di Nago-Torbole arriva dai consiglieri Johnny Perugini ed Eraldo Tonelli sulla produzione di concessioni edilizie irregolari e dal Verde Bonelli che chiede pubblicamente come mai in virtù delle sentenze nessuno abbia deciso per la demolizione.

La questione tuttavia, come anche sottolineato dal sindaco Morandi al Fatto Quotidiano, non sembrerebbe politica ma esclusivamente tecnica e amministrativa. Per il primo cittadino infatti non è lecito parlare di abusi “fino a quando la concessione risalente agli anni ’70 non sarà annullata“.

Sembra inoltre che la situazione attuale sia stata pacificamente accettata dai ricorrenti (legittimi proprietari del terreno sul quale si sarebbe sconfinato) tramite la sottoscrizione di un accordo civile.

Da cosa deriva dunque il nuovo permesso a costruire rilasciato dalla commissione tecnica del Comune il 20 dicembre 2018? Secondo tale commissione, le irregolarità riscontrate nell’ambito del nuovo calcolo volumetrico non superavano il 2%. Per la società proprietaria dell’immobile inoltre il ricalcolo del volume avrebbe confermato quello già esistente.