Due frane bloccano la strada in Val Genova, 60 persone rimaste bloccate. Il video

Le forti piogge di ieri pomeriggio in Alta Val Rendena hanno provocato due frane in Val Genova, e in particolare nel tratto di competenza del comune di Strembo.

Entrambe le frane sono cadute sulla strada provocando l’isolamento di 60 persone che avevano trascorso la giornata in Val Genova. Le persone sono rimaste ferme nelle loro auto e nelle navette.

La prima frana è caduta poco prima del rifugio Stella Alpina, a circa 1.300 metri di altitudine, mentre la seconda, di più grande portata è scesa dalla Val Gabbiolo e ha invaso la strada lungo la vallata.

Il ponte Gabbiolo è fortunatamente rimasto intatto.

Fra le 17 e 30 e le 18 sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Strembo, Carisolo, Pinzolo e Caderzone Terme, le squadre del soccorso alpino di Pinzolo, Spiazzo e Madonna di Campiglio e i carabinieri di Carisolo.

Le operazioni di sgombero sono state rese più difficili per via della mancanza di campo per i cellulari. In serata le persone rimaste bloccate sono state riaccompagnate a valle. Le auto e le navette sono invece rimaste sul posto.

In Val Genova è arrivato anche un geologo della Provincia per verificare la sicurezza del versante roccioso.

Da stamattina è garantita la percorrenza della strada fino al rifugio Stella Alpina.