Depositate le liste «Rinascimento Trento» e UDC a sostegno di Marcello Carli

Con il deposito della lista «Rinascimento Trento» e dei candidati dell’UDC si conclude l’operazione «presentazione liste» a sostegno del candidato sindaco Marcello Carli.

Nel primo pomeriggio «Agire per il Trentino» aveva già depositato la lista dei 40 candidati che correranno a sostegno di Carli (qui articolo)

«Ringrazio le tante donne e i tanti uomini della società civile che hanno scelto di impegnarsi in prima persona in una sfida appassionante per cambiare profondamente la nostra città, – afferma Carli – strapparla a una sinistra che l’ha resa immobile da 25 anni e intervenire immediatamente per far fronte a una devastante crisi economica che sta purtroppo già incidendo sulla vita di migliaia e migliaia di persone.

Siamo al lavoro per una Trento aperta, dinamica, solidale, città con vocazione universitaria e turistica e che metta al centro il valore della persona. La nostra una sfida per vincere. Puntiamo prima al ballottaggio e poi all’affermazione al secondo turno: siamo noi ogni giorno di più l’unica alternativa elettoralmente possibile a Ianeselli».

ll Segretario della Democrazia Cristiana Trentina Vito Bertè esprime invece profonda soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo di presentare la lista Unione dei Democratici Cristiani – DC nel comune di Trento a sostegno del candidato Sindaco Marcello Carli.

«L’aver riunito tutte le anime democristiane sotto un unico disegno, mantenendo la collocazione equidistante tra la destra e la sinistra, così presenti in questa competizione elettorale, è motivo di orgoglio per tutti quelli che credono nel recupero delle radici e del metodo che hanno caratterizzato l’esperienza democratico cristiana.

La lista presentata è composta da una significativa presenza giovane, sia maschile che femminile e da figure rappresentative dell’esperienza storica democratico cristiana. Quattro capilista, un diciannovenne e una giovane mamma che, insieme al senatore Gubert e ad Andrea Brocoli, guidano la squadra di trentadue candidati, di cui undici donne. L’età media dei candidati della lista è di 48 anni.» Così Vito Bertè subito dopo il deposito della sua lista.

La lista dei candidati di «Rinascimento Trento»

Lista candidati UDC