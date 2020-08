Comunali Trento: depositata la lista di AGIRE per il Trentino

Nella giornata di ieri il consigliere provinciale Claudio Cia ha depositato la lista dei candidati di AGIRE per il Trentino, costituita da quaranta persone e capitanata proprio dal consigliere provinciale, con la presenza del candidato sindaco Marcello Carli.

Questo il commento di Cia, segretario politico di AGIRE: “L’amministrazione di un Comune, grande o piccolo che sia, richiede molto impegno, tempo e senso di responsabilità, senza contare che la politica sembra stia facendo di tutto per allontanare chi vuole mettersi in gioco. Nonostante tutto, su Trento siamo riusciti ad avere una lista completa di quaranta persone, che ringrazio per averci messo la faccia, e che hanno scelto di impegnarsi per la città che amano e per le sue Circoscrizioni”.

In lista anche l’ex consigliera provinciale Caterina Dominici, che porta in dote la sua esperienza politica e il suo dinamismo: non si presenta con ambizioni politiche personali, ma per sostenere una lista giovane, nella quale ha trovato la vitalità necessaria per portare avanti i temi legati all’Autonomia, alla storia e al territorio.

Tra i candidati anche l’ex consigliere comunale Sandro Bordignon, gli attuali consiglieri circoscrizionali di AGIRE, a partire da Camillo Pisetta (Gardolo), Alfonso Larentis e Monica Mosna (Centro storico-Piedicastello) e Fiorella Casagranda (Ravina-Romagnano).

Ad essi si aggiungono alcuni membri storici del movimento, dal coordinatore territoriale per la città di Trento, Mauro Corazza, alla vicesegretaria politica Elena Sester, Andrea Borzaga, il responsabile dell’ufficio stampa del movimento Matteo Rigotti, e diversi candidati di AGIRE alle provinciali 2018, come Serena Romeo e Marco Zadra.

Nutrita anche la presenza femminile, con la professionista Cristina Chemelli, la docente universitaria Casimira Grandi, la commerciante del centro storico Olga Segata, l’infermiera Maria Chiara Chemelli, insieme a Patrizia Daprà, Laura Bertotti, Sabrina Bonfanti, Tiziana Cagol e Ivana Paoli.

Ad affiancarli una lista di volti nuovi, tra i quali molti giovani come Andrea Barcovi, barista del centro storico, Luca Giordani, Matteo Ognibeni, Michael Iuni, Luca Lissandrini, Massimiliano Troilo e Emanuele Franceschini.

In lista anche Antonio Forti, Gianfranco Bruno, David Zerbinato, Kasam Berisha originario della Macedonia, Claudio Cagnazzo, Massimiliano Acquaviva, Andrea Farano, Faisel Ltaief originario della Tunisia, Marco Sartori, Stefano Ferro e Massimo Innocenti.

Il 22 agosto alle ore 11 è prevista la presentazione ufficiale dei candidati.

Il 20 e 21 settembre 2020, AGIRE per il Trentino sosterrà la candidatura alla carica di Sindaco di Marcello Carli all’interno della coalizione con “Rinascimento Trento” e l’“Unione dei Democratici Cristiani“, con un programma che vuole fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini, dando una scossa ad un Trento, ferma dopo il ventennio di immobilismo del centrosinistra.

I punti forti del programma sono: sicurezza, politiche sociali, commercio, mobilità sostenibile, cultura, sport, ambiente e salute.