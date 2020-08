Boscaini Scarpe, una catena di 7 megastore che vi aspetta 7 giorni su 7

Una moderna catena di 7 megastore vi aspetta 7 giorni su 7, aperti tutti le domeniche e i festivi per una divertente esperienza di acquisto: scarpe fashion, tempo libero, sportive, donna, uomo e bambino.

Se siete diretti a fare shopping fra Verona, Lago di Garda e Mantova, i negozi della catena Boscaini Scarpe sono una tappa consigliata: 7 negozi, aperti 7 giorni su 7, domenica e festivi compresi.

Anche solo per dare un’occhiata e restare aggiornati sulla moda: scarpe, borse e accessori, trovare la marca prediletta, provare le calzature in massima sicurezza e libertà. Circa 2.000 metri quadrati per singolo negozio sono una grande tentazione per chi desidera il prodotto al giusto rapporto qualità/prezzo, la grande firma o semplicemente fare un affare con gli articoli promozionali, fine serie e campionari.

Anche se i 7 negozi sono così grandi, non avrete mai la sensazione di essere lasciati a voi stessi: le nostre commesse e responsabili di reparto sono a vostra disposizione per aiutarvi in modo professionale, cordiale e discreto. Per quella particolare scarpa o quell’accessorio o quello speciale capo di abbigliamento troverete sempre un sorriso, un aiuto da parte del nostro personale: circa 150 addetti fra commessi, logistica, magazzino, uffici.

Molte le marche importanti fra cui scegliere: Saucony, Converse, Dr Martens, Birkenstock, Vans, New Balance, Frau, Skechers, Ugg, Timberland, Superga, Tommy Hilfiger, Lumberjack, Laura Biagiotti, Gaudì, Cafenoir, Nero Giardini, Wrangler, Valleverde, Grunland, 1° Classe, Primigi, Naturino, Falcotto, Mario Bruni, Exton, Mustang, Bugatti, Liu-jo, Ara, Tamaris, Trussardi, Rieker, Geox, Keys, Imac, Marco Tozzi, Mou, Diadora, Fila, Dolomite, Brooks, Asics, Lotto, Reebok, Adidas, Hoka One, La Sportiva, Puma, Nike, Mizuno, Scarpa, Salomon, Cmp.

Il giusto rapporto qualità/prezzo premia – Il connubio tra qualità e prezzo è il focus principale della Boscaini Scarpe, frutto di tanta esperienza e di una grande impegno. Tra le fiere più importanti certamente quella di Riva del Garda, Exporivaschuh, è una delle più importanti. La filosofia di Boscaini Scarpe è quella di essere alla moda con equilibrio, di accogliere tutti i target di famiglie, nel massimo rispetto del cliente. Il cliente Boscaini trova sempre grandi occasioni: durante i saldi, ma anche durante tutto l’anno grazie alle Carte Vantaggi, cioè le carte fedeltà attive da moli anni, che riservano speciali promozioni.

Acquisti confortevoli e in massima sicurezza, anche online – Negozi curati, esposizioni attente alle vostre esigenze, grandi parcheggi, una grande cura per la messa in sicurezza dei salottini prova: distanziati e igienizzati costantemente.

Ogni punto vendita è stato accuratamente studiato per garantivi una visita all’insegna della massima libertà, per suggerirvi le migliori soluzioni. Potrete scegliere fra le 7 location di Sona, Santa Maria di Negrar, Villafranca, Settimo di Pescantina, San Pietro di Legnago, Costermano in Veneto e Porto Mantovano in Lombardia o, più comodamente, basta un click per accedere al nostro sito www.boscainiscarpe.it per lo shopping online: i vostri acquisti arriveranno velocemente a casa vostra, a prezzi davvero interessanti.

L’e-commerce per Boscaini è di fatto l’8° negozio: il mondo digitale è un ulteriore modo di andare incontro alle nuove modalità di fare shopping.

Che scarpe stai cercando per l’attività sportiva di tutta la famiglia? – Da Boscaini puoi trovare le calzature adatte per diversi sport: open air, camminata rilassante, trekking, running, rugby, calcio. A questo si aggiungono abbigliamento e accessori di varia natura: sicuramente il nostro assortimento è interessante, anche se non siamo una catena monotematica.

Il nostro reparto sportivo vi offre dai 300 ai 500 mtq con le migliori marche, dalle più prestazionali a quelle da utilizzare per la vita attiva quotidiana: Adidas, Diadora, Fila, Dolomite, Brooks, Asics, Lotto, Reebok, Hoka One, La Sportiva, Puma, Nike, Mizuno, Scarpa, Salomon, Cmp, Grisport, Superga, Saucony, Vans, Converse, New Balance, Skechers.

Se poi avete necessità di un consiglio abbiamo i nostri collaboratori, a cui potete rivolgere tutti i vostri quesiti. Sapranno darvi l’aggiornamento più attento, le soluzioni tecniche più adeguate, per sport addicted e per coloro che amano le attività non competitive. Le migliori scarpe sportive e l’abbigliamento sono perfetti per il tempo libero per camminare open air in massima sicurezza sui sentieri e le piste ciclabili anche del Trentino.

Tre generazioni di Boscaini al comando – Da oltre 50 anni Boscaini Scarpe è specializzata nella vendita al dettaglio di scarpe, accessori e pelletteria. Boscaini nasce nel 1964, quando Clara e Adriano nel loro piccolo negozio di Lugagnano di Sona (VR) cercavano di offrire il meglio.

Partiti dalla Valpolicella, dove Adriano andava a proporre le scarpe casa per casa, negli anni ‘90 i 3 figli – Stefania, Luca e Gaetano Boscaini – decidono di seguire la grande evoluzione del commercio e aprire il primo grande store a Sona, a pochi chilometri dal centro commerciale La Grande Mela.

La realtà di Boscaini Scarpe è oggi in piena evoluzione, i negozi sono diventati 7 ai quali si è aggiunto l’e-commerce. I valori familiari trasmessi da Clara e Adriano ai propri figli, trovano riscontro e continuità nei tanti nipoti che stanno progressivamente entrando in azienda.

Oggi, con i suoi oltre 150 dipendenti e le sue 7 location, l’azienda è un soggetto leader del mercato di Verona, un punto di riferimento nel mercato delle scarpe e della moda. “Forse perché noi di Boscaini siamo nati qui, per le persone che vivono qui. Forse perché non ci siamo mai allontanati dalle nostre radici” afferma con orgoglio nonno Adriano.

Articolo pubblicitario