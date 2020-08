Agnese Franceschini ritrovata a Cavalese. È viva e sta bene

Agnese Franceschini di 57 anni residente a Meano era scomparsa nel nulla ieri mattina. Pochi minuti fa ha contattato i nipoti telefonicamente da Cavalese dicendo di stare bene.

Si trova a Cavalese. I parenti in questo momento sono in viaggio insieme ai carabinieri per incontrarla. I parenti avevano fatto regolare denuncia preoccupati per la mancanza di notizie per l’intera giornata da parte della zia. Anche durante la notte la donna non era rientrata.

L’ultima volta era stata vista in piazza Fiera a Trento dopo di che più nulla. Il cellulare risultava spento oppure irraggiungibile. Poi la buona notizia.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità