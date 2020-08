Espulso dall’Italia l’ex imam di Rovereto. Aveva assunto posizioni estremiste e pericolose

Il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha espulso dal territorio italiano il 50 enne egiziano Abdel Moaz Elaila imam presso l’associazione culturale islamica «La Pace» di San Donà, perché ritenuto soggetto pericoloso.

L’uomo è stato imam a Rovereto dal 2011 al 2012. Nella comunità di san Donà del Piave, come in quella di Rovereto, Abdel Moaz Elaila era visto come una persona tranquilla e che aveva ampie conoscenze del Corano.

Il Viminale, in una nota, ha riferito che, dalle indagini in corso, l’uomo si era evidenziato quale «seguace di un orientamento religioso islamico improntato al salafismo ortodosso, attestato su posizioni radicali». Non solo. Gli inquirenti hanno scoperto che l’egiziano era in contatto con persone, anche di altri Stati europei, «gravitanti in ambienti islamisti e dedite a condotte criminali».

Pubblicità Pubblicità

La nota del ministero degli Interni si conclude inoltre specificando che l’imam «ha apertamente palesato il suo pensiero estremista nel corso di un’orazione tenuta presso la moschea salafita “al-Nur” di Berlino».

Insieme a lui sono stati espulsi altre due uomini, a Como e Ravenna. Salgono così a 489 le espulsioni o allontanamenti eseguiti dal 2015 a oggi, di cui 28 nel 2020. A Venezia aveva fatto scalpore il gruppo di kosovari accusati di voler fare un attentato: i quattro, tra cui un minore, sono stati tutti condannati anche in appello.

Non è la prima volta che a San Donà del Piave, in provincia di Venezia riecheggiano gli echi del radicalismo e del jihad. Già nel 2014 aveva fatto il giro del web un sermone contro gli ebrei in cui un imam ospite aveva implorato Allah di «contarli uno a uno e uccidili fino all’ultimo», tanto da essere espulso.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità