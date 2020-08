Coltivazioni biologiche: il Trentino molto lontano dalla quota stabilita dall’Unione Europea

Nonostante le colture abbastanza estese, il Trentino è decisamente lontano dalla quota stabilita dalla Ue per le coltivazioni biologiche: il 25% contro l’attuale 6,50%

Il termine massimo fissato è il 2030 e pertanto la nostra Provincia con un’adeguata legge ed uno sforzo comune potrebbe anche arrivarci.

A fare o meno da incentivo sarà il gradimento del mercato per un prodotto esteticamente meno accattivante, più costoso, ma più sano. In Trentino le coltivazioni biologiche si estendono su 8820 ettari.

In incremento costante è la viticoltura che a fine 2019 aveva fatto registrare un +6% rispetto all’anno precedente con un totale di 1229 ettari. Frutteti e piccoli frutti si estendevano nello stesso periodo su 1065 ettari per un +5% che tradotto corrisponde però a solo 45 ettari in più.

La concentrazione più alta in questo settore si registra in Val di Gresta con 400 ettari di coltivazione biologica. Complessivamente la percentuale del coltivato biologico è del 25% del totale.

C’è ancora molto da fare anche per migliorare la qualità del prodotto non biologico, con un minor impiego di elementi dannosi per la salute. Si diceva impegno comune e leggi specifiche che prevedano anche dei finanziamenti per favorire le trasformazioni delle coltivazioni.

