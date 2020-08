Valsugana, elezioni comunali: Telve di Sopra a rischio commissariamento. Ecco le probabili sfide

Si avvicina la data per le presentazioni delle liste e candidati sindaci per le elezioni comunali della Bassa Valsugana (Martedì 11 il termine per il deposito), saranno ben 17 i comuni chiamati al voto escluso Borgo Valsugana dove le elezioni si sono svolte lo scorso anno a causa delle dimissioni dell’ex primo cittadino Fabio Dalledonne che ha tentato fortuna nella corsa delle Elezioni Provinciali rimanendo poi con un pugno di mosche in mano non essendo stato eletto.

Proprio Borgo Valsugana lo scorso anno aveva dato un segnale di forte voglia di mettersi in gioco ed attaccamento alla propria comunità con ben 4 candidati sindaci: Enrico Galvan, Martina Ferrai, Marika Sbetta e Sunil Pellanda, quest’ultimo con una lista giovanissima che ha fatto ben sperare dando un segnale forte da parte del mondo giovanile di mettersi in gioco a disposizione per il bene comune.

Segnale che di fatto è risultato essere però una “mosca bianca”.

Molti comuni chiamati a rinnovare la propria amministrazione, che presentano un solo candidato sindaco, dovranno fare i conti con l’incognita del quorum: Ronchi, Samone, Pieve Tesino, Roncegno, Novaledo e Scurelle sono fra questi.

Per quanto concerne invece Telve di Sopra il rischio maggiore è il commissariamento diretto in quanto sembra che l’attuale primo cittadino Ivano Colme non si ripresenterà insieme al proprio gruppo e nemmeno Massimiliano Trentin attualmente capogruppo della minoranza per motivi lavorativi.

L’attenzione è puntata su Castel Ivano, comune nato dalla fusione del 2016 di Strigno, Spera, Villa Agnedo, Ivano Fracena che conta 3.300 abitanti circa risultando essere il più importante dopo Borgo Valsugana. L’attuale primo cittadino Alberto Vesco dovrà fare i conti con Armando Floriani e a quanto pare anche l’incognita di Sara Sandri. Alberto Vesco ha perso tre assessori (Tisi, Tomaselli e Pasquazzo) che si ripresenteranno nelle file della minoranza di Floriani.

A Castelnuovo la sfida sarà tra Ivano Lorenzin e Claudio Ceppinati. A Scurelle dopo tre mandati lascia Fulvio Ropelato ed al suo posto ci sarà la vicesindaca Lorenza Ropelato ad oggi candidata unica.

Ad Ospedaletto anche Ruggero Felicetti lascerà la guida del comune dopo tre mandati, al suo posto il vicesindaco Edy Licciardiello se la vedrà con Danilo Perin. Nel comune di Grigno non ricandiderà più Leopoldo Fogarotto che dopo dieci anni lascerà il testimone a Claudio Voltolini che sfiderà Flavio Pacher (ex presidente del comprensorio).

A Torcegno la sfida sarà tra Roberto Dalcastagné e Daniela Campestrin, anche qui non ricandiderà più l’attuale sindaca Ornella Campestrin. A Samone la sfida dovrebbe essere tra l’attuale sindaco Andrea Giampiccolo e la vicesindaca Giovanna Paoletto.

A Telve la sfida sarà tra Giancarlo Orsingher e Matteo Degaudenz (figlio dell’ex senatore Aldo Degaudenz), anche qui esce dai giochi il sindaco Fabrizio Trentin. A Carzano non ricandiderà più Cesare Castelpietra ed al suo posto la sfida sarà tra Nicoletta Trentinaglia e Carlo Buffa

Per quanto riguarda “la Conca del Tesino” dove inseriamo anche Bieno la sfida sarà tra l’ex sindaco Giorgio Maria Tognolli recentemente candidato elle elezioni provinciali con Progetto Trentino e il suo predecessore Umberto Dellamaria, l’attuale sindaco Luca Guerri non ricandiderà.

A Pieve Tesino ci sarà Oscar Nervo che dovrà fare i conti con il quorum essendo candidato unico dopo l’annuncio della non ricandidatura dell’attuale sindaca Carola Gioseffi.

A Castello Tesino la sfida sarà tra Graziella Menato e Paolo Zampiero, anche qui l’attuale primo cittadino Ivan Boso non si ripresenterà. Infine a Cinte Tesino sfida aperta tra l’attuale sindaco Angelo Buffa e l’ex sindaco Leonardo Ceccato.

Gli elettori saranno chiamati al voto Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre