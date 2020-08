Trento: scippata un’anziana col girello in via Paradisi

L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio in via Paradisi. Un’anziana, che si muoveva con l’aiuto di un girello, era in compagnia di un’altra signora, e stavano passeggiando dopo essersi recati in centro storico.

Il malvivente, dopo essersi accertato che in quel momento non passasse nessuno, ha puntato l’anziana con il girello, e a bordo di una bicicletta le ha strappato la borsetta ed è scappato via.

Le due donne, spaventate, hanno cominciato a urlare attirando l’attenzione dei passanti, che hanno aiutato loro a comporre il 112.

Le Forze dell’ordine arrivate sul posto hanno raccolto varie testimonianze e hanno ritrovato in un cespuglio poco distante gli effetti personali della donna. Il portafoglio era ovviamente senza i contanti.

Le due signore fortunatamente non hanno riportato contusioni e non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale. Le Forze dell’ordine stanno ora analizzando le telecamere di sorveglianza presenti nei paraggi per cercare di dare un’identità al malvivente.

