Mauritius: una nave cisterna si incaglia e perde carburante, dichiarato lo stato di emergenza

È stato dichiarato lo Stato di emergenza al largo delle coste africane orientali.

Al largo della bellissima isola di Mauritius, nell’Oceano Indiano, una nave cisterna si è incagliata ed ha iniziato a riversare nell’oceano tonnellate di carburante che stanno tutt’ora danneggiando la flora e la fauna della zona.

La nave giapponese Wakahisho si è arenata al largo dell’isola, su una barriera corallina, lo scorso 25 luglio ed ha già riversato oltre 4 tonnellate di carburante in mare: drammatiche le immagini satellitari che hanno subito fatto il giro del web e del mondo.

New #satellite images of MV #Wakashio that ran aground off the coast of #Mauritius. The ship hit reefs near Pointe d’Esny on July 25. On today’s (Aug 7th) imagery, the ship is leaking a considerable amount of oil into the ocean & the oil slick is drifting northwest to the shore. pic.twitter.com/YZRJ1Cx35t

— Maxar Technologies (@Maxar) August 7, 2020