«Note d’Estate open air di borgo in borgo»: a Lardaro domenica 9 agosto il secondo appuntamento

Di necessità virtù come dice il proverbio: la musica ritorna dopo il sofferto silenzio dei giorni dell’emergenza, trovando, grazie alla sensibilità delle amministrazioni civiche del Comune di Sella Giudicarie e degli operatori culturali nel nome della Scuola Musicale Giudicarie, spazi nuovi all’aperto dove sperimentare una diversa modalità d’ascolto nel rispetto delle normative antivirus.

Così la rassegna di musica classica “Note d’Estate” che si svolgeva nella Chiesetta di Sant’Andrea a Breguzzo si è spostata all’aperto, open air, cercando luoghi alternativi, angoli raccolti e suggestivi dei borghi componenti il Comune di Sella Giudicarie dove incontrare quel pubblico di giudicariesi e di turisti, che alla cameristica si era avvicinato numeroso e con grande interesse negli anni scorsi. Selezionati appuntamenti (quattro) raccolti nella settimana ferragostana in una sorta di minifestival classico da ascoltare sotto le stelle.

Dopo il successo del primo appuntamento musicale di giovedì scorso, che ha visto inaugurare la rassegna “Note d’Estate open air di borgo in borgo”, la pianista Lucrezia Slomp, con un programma di massimo impegno tecnico ed interpretativo comprendente la Sonata in si min. di Liszt e la seconda Sonata di Rachmaninov, il secondo appuntamento musicale è previsto questa domenica 9 agosto alle ore 21.00 nella piazzetta della Chiesa di Lardaro con il Trio d’archi Tau che omaggerà Beethoven nel centocinquantesimo dalla nascita affiancandolo a due pagine di Donhanj e Francaix.

Il Tau Trio, composto da Tommaso Santini al violino, Giorgia Lenzo alla viola e Jacopo Gianesini al violoncello, è un’ orchestra d’archi portata in salotto e ridotta ai minimi termini, nel rispetto di una programmazione che, in questa particolare edizione segnata dall’emergenza sanitaria, ospita piccoli gruppi e musicisti trentini penalizzati dal forzato silenzio.

La deliziosa piazzetta antistante la Chiesa di Lardaro ospiterà dunque il Trio d’archi TAU con al cuore del programma l’omaggio a Beethoven nel 150mo dalla nascita, attraverso l’esecuzione di uno dei trii dell’op. 9 con cui il genio di Bonn escludeva dal genere cameristico qualsiasi intenzione esornativa, ripresa invece, dal trio di Dohnanyi per finire con i ritmi graffianti ed ironici del francese Jean Francaix.

Nel ruolo sopranile del violino ci sarà Tommaso Santini, nato a Trento, e diplomatosi a Bolzano e Torino, attualmente impegnato nell’Orchestra Cherubini di Riccardo Muti. Il ruolo tenorile della viola sarà invece compito di Giorgia Lenzo, diplomata in violino nel 2016 ed attualmente laureanda in viola, specialista nella musica da camera coltivata in diverse formazioni, premiate in numerosi concorsi.

Al violoncello infine Jacopo Gianesini, avviato da giovanissimo agli studi musicali presso l’Accademia Suzuki cittadina e diplomatosi brillantemente a Torino, titolare di una borsa di studio una borsa di studio biennale della “DeSono – Associazione per la Musica“, ed anche lui innamorato della musica da camera pur frequentando l’orchestra e il repertorio solistico.

Si ricordano i prossimi appuntamenti della rassegna musicale “Note d’Estate open air di borgo in borgo”: mercoledì 12 agosto, sempre alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della piazzetta antistante la Chiesa di Bondo il soprano Irene Bottura con il baritono Andrea Zaupa e il pianista Tullio Garbari daranno letteralmente voce e suono a grandi arie del melodramma italiano e per finire venerdì 14 agosto, stavolta alle ore 18.00, Cartoon Jazz Ensemble un gruppo di scatenati ottoni con l’arrangiamento delle più belle melodie dai cartoni animati concluderà festosamente la rassegna a Roncone in Largo G.B. Bazzoli.