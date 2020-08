Marcello Carli alla sottoscrizione ufficiale della candidatura: “Una coalizione non per le poltrone, ma per governare la città”

Alla presenza delle candidate e dei candidati dello schieramento civico composto da Rinascimento Trento, Agire per il Trentino e Unione dei democratici cristiani, si è svolto oggi l’incontro per la sottoscrizione ufficiale della candidatura a sindaco per Trento di Marcello Carli.

Un incontro che ha visto il suggellamento della coalizione che però, ha sottolineato Carli “non segue la tradizione delle coalizioni di centrosinistra, composte per il solo scopo politico di essere tali o di occupare poltrone, ma si compone con la volontà di governare seriamente la città“.

“Questo è il motivo per cui la città è ferma da cinque anni – dice Carli – perché le coalizioni passate hanno avuto origine per vincere ma non per fare il bene di Trento. Incontrarsi sulla stessa linea, andare nella stessa direzione. Le altre due coalizioni, sia a destra che a sinistra, hanno fatto delle aggregazioni per vincere e non per governare. Noi ci siamo per rimettere Trento in contatto con il futuro, per farla ripartire“.

Ringraziando tutti i candidati che hanno scelto di impegnarsi per questa corsa elettorale, Carli ha poi sottolineato la varietà dei temi sui quali si punterà in vista del 20 e 21 settembre, come quelli della disabilità e del sociale. Presenti Andrea Bertamini e Sandro Bordignon.

“Due persone preziose che vivono la città da un altro punto di vista e che hanno voluto essere qui con noi per confermare la squadra e fare in modo che Trento venga rappresentata nella sua completezza, da ogni punto di vista: anagrafico, sociale, di abilità o disabilità fisica. Oggi ci siamo veramente tutti. I giovani, le donne e gli uomini che hanno scelto di mettersi a disposizione per il capoluogo e di fare parte di un progetto che ha l’ambizione di una ripartenza davvero nuova“, ha concluso Carli.

Sotto, Claudio Cia e Marcello Carli alla sottoscrizione