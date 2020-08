Il noneso Padre Kino proclamato Venerabile

Il 7 luglio scorso la Commissione cardinalizia della Congregazione delle Cause dei Santi si è riunita per prendere atto della valutazione della commissione di teologi che hanno espresso il loro parere sulla “Positio” presentata dal relatore generale della Causa dei Santi, da presentare a Papa Francesco, sulle virtù eroiche del servo di Dio Eusebio Francesco Chini, detto Kino, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, nato il 10 agosto 1645 a Segno e morto in Messico, a Magdalena, il 15 marzo 1711. Il 10 luglio 2020, il Santo Padre ha ricevuto in udienza il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e durante l’udienza il sommo pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i decreti.

A seguito di questo importante traguardo, con la proclamazione di Padre Kino come Venerabile, si è raggiunta una tappa essenziale ed importantissima nel percorso verso la canonizzazione: l’associazione culturale P. Eusebio F. Chini di Segno, paese natale di padre Kino, celebra l’evento domenica 9 agosto, nel tardo pomeriggio, ricordando anche il 375° anniversario della nascita, il 10 agosto 1645, e del suo battesimo nella chiesa pievana di Torra.

Sarà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.00 in piazza a Segno una messa solenne, presieduta dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Con lui anche il vescovo emerito Luigi Bressan, il parroco di Taio, il postulatore generale dei Gesuiti e il vice-postulatore per la Causa di beatificazione di Padre Kino.

Tra gli ospiti è confermata la presenza del direttore generale del Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia, del Console onorario del Cile, delle autorità regionali e provinciali, dei rappresentanti della Comunità di Valle e del Comune di Predaia.

Padre Eusebio Chini non rappresenta però solo il nostro territorio, ma soprattutto le terre dove ha operato: la Nuova Spagna di allora, gli stati dell’Arizona negli USA, lo stato di Sonora e della California, in Messico; perciò questo importante momento sarà celebrato anche con gli amici di Padre Kino oltre oceano, le autorità civili ed ecclesiastiche messicane e americane. In collegamento video con l’Arizona e il Messico interverranno, infatti, i vescovi di Tucson (Arizona, USA), di Hermosillo e Nogales (Sonora, Messico).

Da Roma si collegherà l’ambasciatore del Messico presso la Santa Sede. In collegamento anche il governatore dello Stato di Sonora (Messico), il sindaco di Tucson con altre autorità e il sindaco di Magdalena de Kino dove sono venerati i resti mortali del venerabile. La celebrazione avverrà in piazza a Segno alle ore 18, in uno spazio ampio ad invito e con l’ausilio di una maxischermo, nel rispetto delle norme Covid. Dopo la cerimonia ci sarà spazio per brevi discorsi di saluto ufficiali e per i collegamenti con le varie comunità oltre oceano.

La messa sarà trasmessa integralmente in diretta da Telepace Trento e tutta la cerimonia potrà essere seguita sul web collegandosi a questo link a partire dalle ore 17.30 di domenica 9 agosto.

La cerimonia verrà proposta anche in Messico e Stati Uniti: diverse emittenti di comunità locali hanno chiesto di poter diffondere il segnale; l’evento, infatti, ha suscitato oltre oceano un grandissimo interesse. Ancora oggi, dunque, padre Kino unisce popoli e comunità. L’associazione Culturale P. Eusebio F. Chini sta portando a termine in questi giorni la stampa di una “Guida al museo”, che attraverso illustrazioni del percorso museale racconta la storia e l’attualità di padre Kino.

Pronto anche il libro “L’Agricola dell’orto di Cristo“, un profilo spirituale di padre Eusebio Chini scritto dal vice-postulatore della Causa di beatificazione. Entrambe le pubblicazioni, assieme all’immagine e alla preghiera al Venerabile, saranno distribuite nel corso della cerimonia.