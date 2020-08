Scontro auto – moto ad Arco, centauro 30 enne grave

Sinistro stradale poco prima delle 18.00 a San Giorgio di Arco all’incrocio di via San Giorgio – via Cavallo e via Sabbioni. Un’autovettura e una motocicletta si sono urtati a forte velocità. Il centauro ha avuto la peggio finendo sul selciato.

Le sue condizioni sono apparse subito abbastanza serie e dopo l’arrivo dell’ambulanza e dei vigili del fuoco si è deciso di far alzare in volo l’elicottero. Il centauro, M. C., un 30 enne pizzaiolo residente a Rovereto è stato trasferito all’ospedale santa Chiara di Trento in codice rosso. Le forze dell’ordine sono sul posto che i rilievi che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità

