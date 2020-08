Il Gruppo Anaune Micologico riprende l’attività con l’imperdibile esposizione “Funghi in mostra a Cles”

Dopo il lungo periodo di inattività forzata a causa dell’epidemia da Coronavirus, il Gruppo Anaune Micologico ha ripreso la sua attività di studio e divulgazione dei funghi locali, che si potranno osservare in Corso Dante presso l’atrio del Municipio di Cles con l’esposizione di “Funghi in mostra”; l’inaugurazione sarà sabato 8 agosto alle ore 11,00.

La mostra sarà effimera, proprio come i funghi, visitabile solo due giorni, cioè sabato 8 e domenica 9 agosto dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, perciò per gli appassionati dei miceti, neofiti che vogliono saperne di più, turisti, e raccoglitori esperti, questa esposizione è assolutamente da non perdere, anche perchè per tutta la durata saranno presenti membri del Direttivo ed esperti micologi a disposizione del pubblico.

Il Gruppo Anaune Micologico Giorgio Luchi, fondato nel 1958, ha sede a Cles in piazza Cesare Battisti, dove è possibile ammirare tutto l’anno una splendida mostra permanente di funghi liofilizzati, unica in Trentino. Nel 2011 il Gruppo ha pubblicato il libro ‘La flora del Peller’, ottenendo un grande successo per i contenuti scientifici divulgati.

Si rammentano anche le regole per la raccolta, permessa dalle ore 7,00 alle 19,00, forniti di cestino areato, per un massimo di Kg. 2,00 a testa di funghi; divieto d’uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che potrebbero danneggiare il terreno; pulizia sommaria dei funghi sul posto di raccolta.

Si raccomanda di non raccogliere o quantomeno danneggiare funghi che non si conosco, ed evitare assolutamente di estirpare quelli ritenuti velenosi, perchè qualsiasi fungo svolge una sua funzione specifica nell’ambito dell’ecosistema; il bosco va rispettato, ed ogni pianta, fungo, insetto, va lasciato al suo posto.

La mostra è stata allestita in collaborazione con il Gruppo Anaune Micologico , Pro Loco di Cles, Comune di Cles, Cassa Rurale Val di Non e Farmacia De Maffei di Cles.

Nella foto il Prof. Roberto Luchini del Gruppo Micologico Anaune

