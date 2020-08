Decreto Agosto: si ricomincia dai lavoratori, proroga divieto licenziamenti e incentivi nuove assunzioni

Dopo le tensioni nella maggioranza con lo sciopero generale minacciato dai sindacati, l’esecutivo ha trovato un’intesa sulla proroga allo stop ai licenziamenti. Le aziende che accederanno a sgravi o a cassa integrazione non potranno licenziare almeno fino al 15 novembre.

La maggioranza dunque, ha trovato la sintesi sulla proroga sulla cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti che sarebbe scaduto il prossimo 17 agosto. Presentato dal Ministro dell’Economia, Gualtieri, il Decreto agosto da 25 miliardi con tutte le altre misure, dovrebbe essere presentato e approvato nella giornata di oggi a Palazzo Chigi.

In sostanza, se le aziende accederanno agli sgravi o useranno la cassa integrazione covid a partire dal 13 luglio non potranno licenziare per altre 18 settimane, quindi almeno fino al 15 novembre. Anche per chi, non dovesse utilizzare la cassa integrazione, il divieto di licenziamento resterebbe in essere per tutte le 18 settimane in cui è possibile richiedere la cassa integrazione.

Un punto di incontro difficile, con i sindacati che avevano minacciato lo sciopero generale se il blocco dei licenziamenti non fosse arrivato almeno fino a fine anno e Confidustria che invece la riteneva un ipotesi anti economica. Si sarebbe poi trovata un’intesa anche sugli sgravi per i contributi previdenziali per le imprese che operano al sud con un vantaggio del 30% che scatterà dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

Nel pacchetto lavoro del Decreto agosto anche l’esonero totale dal versamento dei contributi per 6 mesi nel limite massimo di 8060 euro su base annua, per chi assumerà a tempo indeterminato o trasforma un contratto a tempo determinato a indeterminato.

Il bonus consumi invece dovrebbe riservato solo al settore della ristorazione lasciando fuori arredo e abbigliamento. Il tentativo finale del Governo è quello di arginare la crisi innescata dal covid, e tamponare gli impatti negativi che il Coronavirus potrebbe avere nei prossimi mesi sull’occupazione.

