Via libera alla legge sulla riforma del turismo, le Apt saranno 11 e altre 4 potranno operare in deroga fino al 2022

Sulla legge di riforma del turismo in mattinata si è giunti a un accordo tra minoranza e la Giunta con due emendamenti alla legge 53, firmati da tutti i capigruppo, uno all’articolo 5 e l’altro all’articolo 25.

Secondo l’emendamento che modificherà l’articolo 5, le Aree territoriali (Ata) non saranno, come prevedeva la prima stesura del ddl, fissate per legge, ma saranno definite con regolamento dalla Giunta.

Regolamento che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie e dalla commissione consiliare competente. Le Ata saranno al massimo 5 e saranno individuate, non solo per la contiguità territoriale, ma valorizzando l’omogeneità del prodotto e delle vocazioni turistiche.

C’è poi il capitolo delle Apt: ne sono previste 11, ma, in deroga fino al 31 dicembre 2022, quelle della Val di Non, Altipiano di Pinè e Valle di Cembra, Terme di Comano – Dolomiti del Brenta e della Val di Ledro, secondo l’emendamento che verrà presentato sull’articolo 25, anche questo sottoscritto dai capigruppo, potranno continuare a operare se però dimostreranno di raggiungere il 51% dei finanziamenti privati, come prevede il ddl di riforma, per l’attività del 2021.

In seguito a questa intesa un gruppo di minoranza ha annunciato il ritiro del pacchetto di 90 odg di carattere ostruzionistico.

L’assessore Roberto Failoni ha replicato affermando che il ddl è una riforma importante che richiederà del tempo e un grande lavoro da parte dell’assessore e della struttura. «Una riforma che non rallenta il turismo – ha spiegato – ma che invece è in grado di rilanciare un settore duramente provato dalla pandemia. Il turismo trentino, ha continuato, ha raggiunto numeri strabilianti che però spesso non corrispondono alla qualità. Se tra un anno o due si vedrà che nella legge c’è qualcosa che non funziona si porrà rimedio. Infine, l’assessore ha ringraziato il Consiglio per la sintesi che si è raggiunta su questo ddl.»

