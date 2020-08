Per Manfrini di aprono le porte del carcere. Il giudice decide per i domiciliari

Non ci sono gli estremi per tenere Marco Manfrini in carcere: lo ha deciso il tribunale del riesame su richiesta della difesa rappresentata dall’avvocato Elena Cainelli.

Così l’uomo, accusato dell’omicidio della moglie Eleonora Perraro, potrà aspettare il processo agli arresti domiciliari.

Omicidio volontario pluriaggravato il capo di imputazione per il roveretano che lo scorso 5 settembre aveva trascorso la notte con la vittima nel giardino del Sesto Grado di Nago, svegliandosi la mattina accanto al suo cadavere.

Una morte molto violenta quella di Eleonora, ma lui ha sempre negato ogni addebito affermando di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Manfrini aveva potuto usufruire dei domiciliari già durante il periodo del lockdown per poi essere ridestinato nuovamente al carcere con l’inizio della fase due.

Il ricorso al Tribunale del Riesame gli ha però dato ragione per il ritorno a casa in attesa del processo.

Per l’accusa invece, rappresentata dagli avvocati Luca Pontalti, Claudio Losi e Andrea Tomasi, nonché per le parti civili, la scelta degli arresti domiciliari non sarebbe valida perché non è frutto di una valutazione giuridica ma dell’obbligo dettato dall’emergenza Coronavirus. Pertanto Manfrini dovrebbe restare in cella.

